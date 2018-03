Iris Cisneros se convierte en la primera mujer narradora del fútbol

Miami, Estados Unidos

La periodista mexicana Iris Cisneros se convirtió en la primera mujer en narrar un partido de fútbol en español en Estados Unidos para la cadena Univisión Deportes.

Cisneros debutó en la narración del juego entre América y León, donde miles de personas la escucharon no solo analizar el encuentro, sino relatar los goles con toda la pasión.

De interés: Sergio Ramos abandonó un partido para ir de urgencia al baño

La voz de la periodista, en un trabajo que parecía solo de hombres, enloqueció a miles de aficionados, quienes no tardaron en compartir el momento en las redes sociales.

“Ya hay una etiqueta: '(eres) mujer, no sabes, no puedes; ¿fútbol? Es de hombres'. Eso es cruel, ¿por qué tengo que quitar algo que yo no puse? Quitarlas cuesta dos o tres veces más trabajo que a un joven nuevo que entra (al medio). Las etiquetas y los prejuicios son la parte más completa porque genera ambientes (adversos) y es algo del día a día", le contó la narradora a Univisión Noticias antes de su debut.

El video donde relata el partido, ha sido reproducido en millones de veces, además los comentarios de apoyo contra la mexicana, de padres salvadoreños, no han dejado de aparecer.

Lea también: El Pupo Medina, la promesa del boxeo amateur en Honduras