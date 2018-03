El "Pulpo" Medina el próximo guante que anhela representar a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Sudor, cansancio, determinación, disciplina, esfuerzo y mucha pasión por el deporte, son los elementos que necesita un boxeador amateur hondureño, para poder sobresalir.

Este es el diario vivir de Jorge Luis Medina Rodríguez, más conocido en el mundo del boxeo como el “Pulpo”, quien con mucha disciplina y dedicación da todos los días su mejor esfuerzo para poder destacarse del resto de los boxeadores.

Este joven hondureño de 22 años de edad, residente de la colonia El Hato de Enmedio, nos cuenta cómo le tocó trabajar de soldador y abandonar el deporte junto con los estudios, para poder apoyar económicamente a su abuela, Juana Margarita Ochoa, de 75 años de edad.

"Yo sólo vivo con mi abuela y por motivos monetarios tuve que dejar el boxeo y trabajar por un tiempo para poder sobrevivir", declaró el "Pulpo" actual boxeador amateur hondureño, quien en ese momento vestía una calzoneta azul, camiseta y tenis deportivos, en una entrevista exclusiva con El Heraldo.

Al pasar de los días este hondureño, se dio cuenta de lo difícil de la situación en la que se encontraba, trabajando en un oficio realmente cansado, en un horario de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

“Yo trabajé para no ser una carga para ella, ya que debido a su avanzada edad, mi abuela no está en las condiciones para el trabajo extra”, declaró

Conforme pasaba el tiempo, Jorge se dejó influenciar y cayó en las drogas alejándose cada vez más de su hogar, así siguió hasta ir cayendo cada vez más bajo.

Fue entonces cuando un amigo lo invitó a la iglesia, y entonces fue ahí donde escuchó un testimonio que le cambio la vida y lo impulsó a salir del mundo en el cual estaba sumergido.

Asimismo, siguiendo los consejos de sus entrenadores Yovani Hernández y René Gonzáles Castellón, se reincorporó al gimnasio de boxeo en el cual solía entrenar antes de su retiro.

“A todo atleta cuesta darle la formación deportiva y Jorge, no fue la excepción”, comentó el entrenador de boxeo olimpico, René Gonzáles Castellón, de 73 años de edad.

El camino de vuelta a las cansadas prácticas no fue para nada fácil, ya que no es sencillo alejarse de los vicios, pero con determinación y la ayuda de Dios, Jorge, pudo seguir adelante.

“Dios fue quien me dio las fuerzas, quien me apoyó y quien me ayudó a salir de los vicios”, comentó Jorge Medina.

Una de las razones más difíciles de entrenar el boxeo amateur en Honduras, es debido a la falta de apoyo, ya que la ayuda se concentra más en el boxeo profesional, situación que solo ocurre en Honduras y en ningun otro lugar del mundo.

Incluso con los pocos implementos deportivos con los que cuenta, otorgados por sus entrenadores, no ha sido obstáculo para que este muchacho realice lo que más lo apasiona en su vida.

Como parte de su rutina diaria está el salir a correr desde las 5:00 de la mañana luego regresar a su casa, descansar, nuevamente regresar al gimnasio a entrenar desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde y retornar hasta su hogar en El Hato de Enmedio.

Entre los sueños de Medina está el poder llegar a las olimpiadas y mundiales más cercanos.

A inicios del año pasado "Pulpo" retornó a los estudios, pero por viajes de entrenamientos tuvo que dejarlos, este viaje fue un campamento de boxeo, que duró dos meses y medio.

En este campamento visitó Ecuador y logró mejorar su modo de pelea, ya que es muy diferente el tipo de pelea de los boxeadores sudamericanos que el de los centroamericanos.

“La diferencia principal entre los boxeadores sudamericanos de los centro americanos es la experiencia en peleas, mientras más encuentros internacionales tenga un boxeador, mejor se vuelve su estilo de pelea” declaró el entrenador del “Pulpo”, René Gonzáles.

Asimismo este comentó, que el Comité Olímpico Hondureño(COH) priorizará al “Pulpo”, brindándole de esta manera su alimentación, hospedaje y probablemente una ayuda económica, la cual todavía está en discusión.

El pulpo incluso podría recibir becas como en las que su momento tuvieron Angela Miranda, Bayron Molina y Teofilo Amaya.

De esta manera, Luis nos comenta como el deporte lo ha vuelto una mejor persona tanto en la calle, como en su casa.

"El boxeo ha cambiado mi vida de forma positiva, ahora soy una persona que mide más las situaciones antes de actuar", así finalizó el boxeador Jorge Luis Medina.