Martín "Tato" García: "Motagua para mí es el mejor del fútbol hondureño"

El entrenador uruguayo de Real España, Martín "Tato" García, no esconde su "alegría inmensa" por haber metido al club en la gran final del torneo Apertura ante el bicampeón Motagua, algo que parecía utópico en la parte más convulsa de la era de Ramón "Primitivo" Maradiaga.

El "Tato" espera celebrar por partida triple en estas fiestas, ya que además de contar con su familia en Honduras, vio coronarse campeón de Uruguay al equipo en el cual sobresalió como jugador en su país, el multicampeón Peñarol.

"Para mí es el mejor equipo del fútbol hondureño, con un montón de virtudes, una manera específica de jugar", destaca García en relación a su opinión del Ciclón, al que buscarán evitar que se convierta en el tercer tricampeón en la historia del balompié catracho, algo que solo han alcanzado la misma Máquina, en los setenta y Olimpia, en el nuevo milenio.

Llegó hace poco a Honduras, sacó a Real España de un apuro y lo tiene en la final, ¿qué significa eso?

En lo personal me pone muy contento, es una alegría inmensa porque llegamos en un momento de incertidumbre, el equipo no pasaba un buen momento pero a medida pasaban los días fue agarrando la idea nuestra, intentamos cambiar unas cositas y por suerte los resultados no fueron dando tranquilidad. Soñado lo que va a venir ahora en la final contra Motagua.

En la final se medirá con el que usted denominó como el mejor equipo de Honduras, ¿cómo avizora esos dos juegos?

Nosotros tuvimos la suerte de ganarle en San Pedro, un 3-2 en un partido complicado y con el debut de muchos jóvenes, pero esto va a ser otra cosa, son dos finales; lo vuelvo a repetir, para mí Motagua es el mejor equipo del fútbol hondureño, viene jugando hace tiempo de la misma manera, con la misma idea y el mismo cuerpo técnico. Aquel día todo el mundo daba el 2-0 de Olimpia como definitivo y después con el fuerte de Motagua que es la llegada por los costados. Lo veo muy fuerte, serán finales lindas.

¿Cómo dejar atrás ese susto con Maratón y evitar que se repita?

Yo creo que sufrimos más de la cuenta, más allá del análisis íntimo que hago que hago con el grupo, que nunca trato de hacerlo público puest que si tengo que meter un tirón lo hago en la intimidad y nunca exponer a mis jugadores, pero sí pasamos zozobra, más allá de lo que fueron los penales, eso es aparte y eso ni siquiera lo nombramos porque cuando pasaron lo del "Chino" 200 veces y no vamos a llorar por eso. Entramos desconcentrados y pensando que la cosa estaba liquidada.

Es difícil por tratarse de Motagua, pero la gente ya está ilusionada.

La ilusión estuvo siempre, de la gente, nosotros, el plantel, que está con mucha alegría; se va a llegar a una final después de un montón de años, la ilusión la tenemos al mil por mil, el otro día el banderazo de la barra nos dio un ánimo tremendo. Yo creo que el España tiene hombres que pueden serr desequilibrantes y nunca vamos a renunciar a lo nuestro.

¿Qué es lo que más destaca de Motagua?

Para mí es el mejor equipo del fútbol hondureño, con un montón de virtudes, una manera específica de jugar que para nosotros los rivales, si hacemos un análisis previo, tiene una manera de jugar sencilla, pero para nosotros los técnicos a su vez decimos que esa sencillez lo ha llevado a hacerse tan fuerte y sinceramente a mí me gustaría estar en un equipo que hace las cosas sencillas y saque sus frutos y dividendos.

¿Sobre Diego Vázquez que opina? Se viene el Clásico del Río de la Plata en la gran final de Honduras...

Con los entrenadores rivales me gusta tener buena relación, porque sobre todo son colegas. ¿De Diego Vázquez qué puedo decir? Muchísimo respeto, es un tipo que viene ganando un montón de cosas, un gran entrenador, él va a defender los intereses de Motagua, yo los de Real España. Pero sobre todas las cosas mucho respeto, pues antes del fútbol está la persona.

Real España sería el primer equipo grande ante el que logre un título, pues los anteriores se los ganó a Real Sociedad, Platense y Honduras Progreso. ¿Cuán difícil serán para su Motagua?

Nosotros se la vamos a hacer muy difícil, por eso digo que es una final y en las finales hay que tener coraje, toca saber lo que se va a planificar y llevarlo al campo de juego. Uno puede planificar, pero si los jugadores en la cancha no lo hacen no sirve de nada; después minimizar los errores, sabemos que el fuerte de ellos, los tres goles del otro día (ante Olimpia) vinieron de cabeza. Esas cosas nosotros las sabemos, estudiamos y planificamos.

¿Estarán Edder Delgado y Cristhian Altamirano en la gran final?

Sí, vamos a esperar cómo evolucionan, a tratar de recuperarlos, esta serie con Marathón ha sido dura, tenemos bastantes jugadores golpeados y estas horas serán fundamentales.

En Uruguay salió campeón el Peñarol de su vida, ¿habrá fin de año aurinegro también en Honduras?

Dio quiera, es lo que soñamos, lo que estamos tratando de inculcarle a los jugadores, de soñar por ese título que sería maravilloso para nosotros, la institución y los jugadores; vamos a soñar en grande y que todo eso sea posible.

Y qué mejor que con la compañía de la familia...

Qué mejor, exactamente, pasar un fin de año coronado sería algo maravilloso, pero falta, hay que respetar al rival, el mejor equipo del fútbol hondureño, pero sobre todo que la gente lo disfrute, la gente de Real España, como se lo merece el pueblo, ese tipo de espectáculos y ojalá que sea una fiesta. Los dos vamos a defender a nuestros clubes, a la gente de Motagua el mayor de mis respetos.

