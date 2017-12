Darixon Vuelto dedica el pase a la final del Real España a su fallecido abuelo

San Pedro Sula, Honduras

Darixon Vuelto, "hombre gol" de Real España en el torneo Apertura, dedicó a su fallecido abuelo paterno, Victoriano Bernárdez, el pase a la gran final conseguido con agonía frente a Marathón.

El progenitor de su padre pereció la mañana del mismísimo duelo de vuelta ante el Monstruo, pero Darixon afirma que fue una motivación para encarar el encuentro.

"Se lo dedico a mi abuelo que hoy acaba de morir, hoy murió, lamentablemente me dieron la noticia antes del partido y eso me motivó a dar más; al levantarme fue la primera noticia que recibí y eso me motiva también para seguir buscando el título de Liga", confesó.

De interés: El Chino López criticó los “patadones’ de los jugadores del Marathón

Sobre el choque con el vecino, reconoció que "fue un partido complicado, el resultado no fue el que esperamos, creo que el equipo se conformó, no sé lo que pasó, nos hicieron tres goles seguidos y eso nos complicó, gracias a Dios logramos el objetivo", valoró pese a todo.

Tener su primer gran desafío en el balompié catracho es muy motivante para el talentoso zurdo, quien menciona que "fue mi mentalidad al venir a Real España, hacer un gran torneo, disputar la final y se está cumpliendo; hemos trabajado para esto, Dios ha sido justo, veníamos de una mala racha, luego agarramos el camino correcto y estamos en la final", destacó.

Su promesa en el choque por el título está garantizada, ya que "siempre voy a seguir dando mi mayor esfuerzo y lo mejor de mí, esperamos en la final anotar un par de goles", advirtió. De su contendiente en la máxima cita del fútbol nacional, opina que "Motagua es un gran equipo, viene de ganar dos torneos consecutivos, ahorita se encontró con nosotros en el camino y queremos parar esa racha que tienen".

Darixon estima que "hombre por hombre sabemos el equipo que tenemos, pero no nos confiamos y esperamos dar alegría a esa afición. Que sigan confiando plenamente, seguiremos trabajando al máximo para buscarlo", expresó con convicción.

+Motagua le ganó 3-1 a Olimpia y consiguió el boleto a la final de la Liga Nacional