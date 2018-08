DuckDuckGo una alternativa de buscador ante Google Search

Este buscador no rastrea a los usuarios a diferencia de Google. No hay historial, por lo tanto, no se guardan las páginas visitadas. (Foto: Cortesía Nobbot)

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- ¿Cansado de utilizar el mismo navegador de siempre?, ¿Existe algún buscador tan bueno como el de Google?, ¿Qué es DuckDuckGo? Tranquilo que estas y otras incógnitas te las aclararemos aquí.



Existen varios buscadores que podrían compararse con el de Google, entre ellos están Bing, DuckDuckGo, Qwant y Yahoo Searchs, si bien es cierto ninguno están famoso como el del gigante de internet, pero el que más sobresale luego de Yahoo Search es 'DuckDuckGo'.



La razón o su atractivo principal sería el modo privado, que se destaca a diferencia del de Google. Estas medidas de privacidad, garantizan que todas las búsquedas o consultas no sean registradas ni procesadas por la compañía para sacar beneficio de ellas.



Este navegador ofrece tres puntos claves para atraer la atención del cibernauta. Como número uno está el no guardar ningún tipo de información personal sobre los usuarios, por lo que, todas las instancias son anónimas.



En Google todos los navegantes llevan un ID y según sus búsquedas, suelen ver unos anuncios de acuerdo a sus gustos. Por su parte, DuckDuckGo no hostiga a los internautas con anuncios, ya que ninguno tiene una ID.



Y como último punto, este buscador no rastrea a los usuarios a diferencia de Google. No hay historial, por lo tanto, no se guardan las páginas visitadas.



Por lo que, si te gusta tener tu privacidad, este buscador es el indicado para ti, ya que con su modo anónimo puedes pasar desapercibido en todo momento.

