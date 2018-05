¿Cómo mirar el estado de un contacto de WhatsApp, sin que este se de cuenta?

Tegucigalpa, Honduras

Ahora los usuarios de WhatsApp podrán ver los estados de sus contactos, sin que el otro usuario se de cuenta, para realizar esto, solo es necesario hacer un sencillo truco en la opción de Configuración de su dispositivo móvil.



Para realizar este ajuste, los usuarios tiene que acceder a la opción de Ajustes del dispositivo móvil, luego ir a Cuenta, posteriormente a Privacidad y finalmente desactiva el recuadro de Confirmaciones de lectura.



Aunque la opción de los estados en WhatsApp no es una de las opciones más populares dentro de este servicio de mensajería, cada vez son más las personas que utilizan los estados para compartir una imágen, una frase, un momento especial, un recuerdo, entre otras cosas. Algo que es importate saber, es que los estados solo tiene una duración de 24 horas.



Vea: El juego de Google "Just a line" ya está disponible para iOS y Android



Cabe mencionar que si eres usuario de WhatsApp y miras el estado de uno de tus contactos, aparecerá en la lista de las personas que ya han visto su estado, por lo que realizando el truco mencionado, no aparecerás en en dicha lista.



Por otra parte, también cuando desactivas la Confirmación de Lecturas no sabrás cuando tu contacto haya leído tu mensaje

Además si desactivas la Confirmación y miras un estado y las vuelves a desactivar, para ver el mismo estado, aparecerás en lista de tu contacto que ya vieron su estado.