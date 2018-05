El juego de Google 'Just a line' ya está disponible para iOS y Android

New York, Estados Unidos

¡Diversión con tan solo un click! El juego de Google 'Just a line' ya está disponible para iOS y para Android, convirtiéndose en la primera aplicación de juegos que se puede usar entre ambas plataformas.



'Just a line' es simple, debes tomar una fotografía o grabar un vídeo y luego realizar dibujos o garabatos con una sola línea -just a line, en inglés-.



Asimismo, tendrás que exportar la imagen o vídeo que deberás compartir en tus redes sociales de mayor uso o en aplicaciones de mensajería.



Para utilizar 'Just a line' en un dispositivo iOS y Android, se debe tener la app descargada en ambos productos y que estos estén muy cerca uno del otro.



El emparejamiento se hace dentro de la aplicación para que se puedan hacer los garabatos.



'Just a line' ya estaba disponible para Android desde hace unos días, pero este miércoles Google lanzó la versión para iOS de modo que los usuarios puedan jugar entre ambas plataformas.



Los dibujos son realizados en tiempo verdadero utilizando realidad aumentada.



Google mostró esta aplicación en Google I/O, su evento anual para desarrolladores. 'Just a line' fue mostrado como una nueva app y forma de concientizar sobre la realidad aumentada y hacerla más fácil de entender y más común para los usuarios.