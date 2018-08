Desde un vehículo en marcha disparan contra miembros del MEU en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miembros del Movimiento Estudiantil Universitaria (MEU) denunciaron este miércoles que les dispararon desde un carro en marcha mientras realizaban una caminata por el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, capital de Honduras.



El hecho quedó registrado en un vídeo que uno de los estudiantes iba grabando mientras cantaban consignas cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde donde habían salido minutos antes.



En el mismo se ve cuando el vehículo color rojo rebasa al grupo de manifestantes a toda velocidad y posteriormente se escuchan varias detonaciones de arma de fuego.



Tras ver el acontecimiento, varios alumnos salen corriendo en dirección contraria al automóvil. El vídeo también muestra los casquillos de bala cerca del lugar donde ocurrió el suceso.

Tras la difusión del vídeo, se identificó que el carro está a nombre de Carlos Fernando Licona, un maestro de la UNAH de Danlí, quien minutos después aclaró en un material audiovisual que el vehículo ya no era de él.



"Estoy enormemente consternado porque en los medios de comunicación mencionaron mi nombre, ha salido mi fotografía vinculándome con un episodio que paso el día de hoy... en la CU.



El motivo de este vídeo es aclararles que yo estoy en el campus donde yo laboro... no he ido a Tegucigalpa, ni tampoco poseo ese carro desde febrero. Ese automóvil yo se lo vendí a un familiar", detalla el maestro.



Seguidamente, Licona tildó de irresponsables a sus familiares por no haber realizado el cambio de nombre del carro, por lo que dijo que se presentará ante las autoridades para evitar que el mismo siga circulando.