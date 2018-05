Mueren tres misquitos luego de un enfrentamiento con militares

Redacción

Como Jobal Damacio Becam (25), Patricio Pravia Kiblan (34) y Darly Tadeo Soto (23) fueron identificados los tres hombres que fueron asesinados en la comunidad misquita de Warunta, en el municipio de Ahuas, supuestamente, por militares que fueron detenidos por la Policía en la zona.



Según el informe preliminar de la Policía, el hecho se produjo en horas de la noche del sábado cuando reportaron que varios sujetos les habían quitado la vida a tres pobladores.



Los cuerpos quedaron a la orilla de la laguna Warunta, adonde la población de unió y llegaron a protestar porque señalaban a un grupo de militares de haber cometido los crímenes.



También amenazaban con quemar un destacamento militar de la zona si no les hacían justicia.



Al parecer, las víctimas habían estado en el mar pescando y cargaban frutas cuando fueron atacados.



Ante la presión de los pobladores de Warunta que pedían justicia, las autoridades policiales detuvieron a tres militares que, supuestamente, dispararon en contra de los tres hombres misquitos.



También les decomisaron los fusiles de reglamento para ser remitidos a la Fiscalía, quien determinará si procede con la acusación en su contra.



Señal de parada

De las versiones preliminares se conoció que los militares señalaron que los tres ciudadanos se conducían en una lancha y no atendieron una señal de parada para hacerles un registro.



Los sospechosos afirmaron a las autoridades policiales que los tres hombres, al llegar a la orilla de la laguna, los amenazaron y luego los agredieron con armas punzantes y les intentaron quitar las armas de fuego.



Agregaron que se vieron amenazados y uno de ellos fue herido con un arpón, por lo que reaccionaron al ataque.



Supuestamente uno de los militares disparó su fusil sin percatarse a quién le disparaba, pues señalaron que era de noche y no miraban nada.



Después de que los cuerpos de los tres hombres quedaron tirados los militares se refugiaron en su destacamento, hasta adonde fueron buscados por los enardecidos pobladores.



Los vecinos amenazaron con quemar el lugar donde estaban los tres militares sospechosos.



La Fiscalía determinará hoy si remite a los tres militares al juzgado por la muerte de los tres misquitos.