Detienen a hondureña que lanzó agua caliente a niños porque le tiraron piedras

San Pedro Sula, Honduras

El vídeo de una mujer que confesaba haberle tirado agua caliente a un grupo de escolares en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, se hizo viral y ahora la hondureña se encuentra detenida.

El Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) ordenó detención preventiva contra Carlota Nerín, profesional de la sociología, quien es acusada de lesiones, pues los infantes resultaron con quemaduras y uno de ellos fue llevado hasta el hospital Mario Catarino Rivas para ser atendido.



La mujer aseguró, en una entrevista, que los niños la molestaban y le lanzaban piedras, por lo que ya les había advertido que "les voy a echar agua caliente para que dejen de molestar", detalló.

"Lo que sucedió es que yo tengo 15 años de vivir aquí y hasta este año he tenido problemas porque los niños se suben al muro y tiran piedras, no a los animales ni al árbol de mango, a mí, y eso yo lo he tenido que aguantar y a mí nadie me ha entrevistado si me pegaron o no", relató la mujer a un periodista.



Denunció que ya había informado a las autoridades de la escuela, ubicada al lado de su vivienda, sobre los menores pero "no han hecho nada y los niños han estado va de molestar a los perros", aseguró.