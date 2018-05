Vídeo: Hondureña quema a niños con agua caliente porque le lanzaron piedras

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer originaria de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, fue denunciada por haber quemado con agua caliente a un grupo de niños en edad escolar.

La señora, identificada como Carlota Nerín, aseguró que realizó la acción porque "ya estaba cansada" de que los niños la insultaran y le lanzaran piedras a su casa, aledaña a la escuela donde los menores recibían el pan del saber.

Según relató la mujer al Noticiero Hoy Mismo de TSI, ella también resultó afectada por los objetos que le lanzaban los niños.

"Lo que sucedió es que yo tengo 15 años de vivir aquí y hasta este año he tenido problemas porque los niños se suben al muro y tiran piedras, no a los animales ni al árbol de mango, a mí, y eso yo lo he tenido que aguantar y a mí nadie me ha entrevistado si me pegaron o no", relató la mujer ante las cámaras de televisión.

La vecina de la escuela agregó que "he ido a la dirección para ver cómo solucionamos esto, pero no se ha hecho nada y los niños han estado va de molestar a los perros, entonces yo salí por la escalera y les dije dejen de molestar y salieron corriendo, pero al ratito estaban ahí tirando pedazos de mango y botellas de jugo, golpeando a los animales y les dije que por favor ya no molestaran más".

Entonces fue en ese momento cuando mandó a llamar a las maestras, pero todas estaban en sesión, "nadie estaba a cargo de los niños", acotó.



"Les dije 'les voy a echar agua caliente para que dejen de molestar' y yo estaba haciendo mi café y ustedes saben que cuando uno está enojado...", confesó la mujer.

Para finalizar, la sampedrana aseguró que se hace responsable del hecho. "Yo me hago responsable, le di mis datos a la policía, en ningún momento me estoy negando. Eduquen a sus hijos para que aprendan a respetar (...) tienen que supervisar lo que hacen los niños".

Mira aquí cómo acepta haberle lanzado agua caliente a los niños: