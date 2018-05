Madre de hermanos fallecidos en el Hato de Enmedio: "Dios, ayúdeme con este gran dolor"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Fue un segundo domingo de mayo cuando doña Alejandrina Colindres recibió el mejor regalo de Día de la Madre: un hermoso varón llamado Harold.

Pero el destinó jugó sus cartas y lastimosamente hoy, Día de la Madre, lo despide para siempre a él y a su otro vástago entre lágrimas.

Esta desgarradora historia comenzó la madrugada de ayer sábado cuando la noticia de que dos jóvenes habían tenido un aparatoso accidente en el anillo periférico de la capital se dio a conocer.

El suceso se registró a eso de la 1:00 AM en las inmediaciones de la colonia Hato de Enmedio.

Aparentemente, el conductor perdió el control del automotor e impactó contra un paredón de la zona. La primera víctima mortal, identificada como José Alberto Sarmiento (18), murió en el lugar del impacto, mientras que su hermano Harold Daniel Sarmiento (25) falleció a las 5:30 de la mañana en el Hospital Escuela Universitario (HEU).

Ambos son originarios de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.

Los muchachos estaban estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



Además: Video captó momento en el que vehículo mató a motociclista

Los familiares lloran amargamente la muerte de los estudiantes.

Amargo domingo

“Dios mío, no me abandone en estos momentos, ayúdeme a soportar este gran dolor, mis amores se me fueron”, clamaba la madre de los jóvenes, quienes serán sepultados en su natal Olancho.

Don German Sarmiento, mientras esperaba los restos fuera de la morgue capitalina, recordó la última vez que vio a sus dos varones despedirse de él cuando abordaba un autobús hacia Olancho.

“Yo vine hace unos 15 días aquí a Tegucigalpa por un trámite pues mis hijos me fueron a dejar a la terminal de buses cuando ya me regresaba a Olancho, me acuerdo que ya subido al bus me esperaron que arrancara y me dijeron adiós y ya no los volví a ver, fue como un designio que me dijeron adiós”, lamentó el señor.

Relató que la noche del accidente, sus hijos le comunicaron que habían salido a estudiar con un grupo de amigos previo a presentar un examen y que luego salieron a compartir un rato de diversión.

“Se fueron a la Villa Olímpica a una recepción y a eso de la madrugada ocurrió la tragedia, eran jóvenes con esperanzas, ellos querían ser profesionales, pero no se pudo y pues Dios no lo quiso, es su santa voluntad”, afirmó dolido el padre de los estudiantes.

Hasta el momento se maneja que el conductor del vehículo se desplazaba a exceso de velocidad y no le dio oportunidad de maniobrar en una curva, lo que provocó el volcamiento.

Al lugar del accidente llegaron los elementos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos debido al derrame de combustible que se produjo.

Además: James O´Connor, señalado por el crimen de Carlos Collier, envía carta a su madre