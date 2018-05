James O’Connor, señalado por el crimen de Carlos Collier, envía sentida carta a su madre

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Son dos pequeñas hojas de papel arrugadas que encierran el misterio y el sufrimiento que viven seis familias, todas ellas salpicadas en el caso Collier.

Una emotiva carta de apenas 139 palabras, del puño y letra de James Alexander O’Connor para su madre Yamileth Márquez, cuenta parte de lo que viven él y los otros cuatro jóvenes implicados en la muerte de Carlos Collier.

EL HERALDO tuvo acceso a la carta que O’Connor le entregó a su madre. A continuación la sentida carta:

“Para mi querida madre. Hola mami. Solo quería decirte que te amo mucho. Gracias por ser la mejor madre del mundo, una mujer fuerte y valiente, esforzada. En pocas palabras una mujer de Dios. Madre, sea fuerte siempre, no desmaye. El Señor Jesucristo está con nosotros. Vieras cómo nos ha estado hablando el Señor por medio de personas. Estamos bien fortalecidos en el Señor, no te imaginás. Y quiero y tienen que estarlo ustedes también. La batalla espiritual ha comenzado. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Nos ha permitido muchas cosas y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No te preocupés por mí. Yo estoy más que bien. El Señor me dijo que pronto estaremos juntos de nuevo para comenzar una nueva vida en Cristo. Acérquese al Señor lo más que pueda. Te amo madre. Atentamente tu bebé”.

Esta es la carta a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Evaluación

Los cinco implicados en la muerte de Carlos Emilio Collier Núñez fueron sometidos la mañana de ayer a una evaluación forense.

“Esta evaluación consiste en sustraer una muestra de sangre y cabellos para determinar el ADN de los acusados. La intención es comparar los restos de cabello y sangre encontrados en el cuerpo de la víctima, lo que determinará con quién de los implicados fue que forcejeó Carlos Collier antes de fallecer”, explicó Julissa Villanueva, directora del Centro de Ciencias Forenses.

Los resultados también determinarán si Carlos Emilio Collier forcejeó o no con un sexto implicado.

Los cinco jóvenes llegaron a Medicina Forense a eso de las 7:00 de la mañana a bordo de vehículos del Estado y salieron a las 11:15 de la mañana, es decir más de cuatro horas después.

Los familiares de Elías Chaín contrataron a un consultor técnico para supervisar que las pruebas de evaluación forense a las que se sometieron los jóvenes se realizaran de forma correcta.

El especialista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) estuvo a cargo de verificar que no hubiera ninguna duda por parte de la defensa de los cinco implicados. A los jóvenes James Alexander O’Connor, Elías Chaín, Olga López Ferrufino y José Carlos Zamora se les acusa de cometer el delito de complicidad. Mientras que Carlos Alfredo Alvarenga, alias “Susano”, es acusado por el delito de asesinato.

Los cuatro varones se encuentran bajo prisión preventiva. El jueves, la audiencia preliminar fue suspendida y reprogramada para el 23 de mayo a las 9:00 de la mañana.