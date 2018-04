Maestros y alumnos recuerdan este miércoles con mucha tristeza y dolor la pérdida de Rodis Peralta  

Tegucigalpa, Honduras

El Centro Básico Monseñor Jacobo Cáceres mantenía este miércoles una jornada de oración y vigilia tras transcurrir tres días de las muerte del pequeño Rodis Eduardo Peralta, quien perdiera la vida producto de un tiroteo registrado en este lugar el pasado lunes.



Rodis Peralta (12) comenzó su sueño de convertirse en un gran piloto en este centro educativo, sueño que fue arrebatado por malvivientes.



Maestros y alumnos recuerdan con mucha tristeza y dolor la pérdida del pequeño, la ausencia de Rodis no se puede pasar desapercibida, las clases estarán suspendidas de manera indefinida.



Ahora Rodis cumplirá su sueño de volar, ya no como un piloto, si no como un ángel de Dios, las autoridades y padres de familia del centro basíco claman también para que haya paz en Honduras.



En los 78 años de fundación en este Centro educativo, ubicado en la Aldea Suyapa en la capital de Honduras, no se había registrado un hecho como el que ocurrió el pasado dos de abril; actualmente en la escuela se cuenta con presencia policial y militar para resguardarla.