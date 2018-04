Triste adiós a Rodis y a su sueño de ser un gran piloto

Redacción

Choluteca, Honduras

Rodis tenía 12 y quería ser piloto, pero una bala perdida acabó para siempre con ese sueño y ayer fue sepultado bajo el inclemente sol en su natal Choluteca.

El Centro de Educación Básica Monseñor Jacobo Cáceres Ávila, en la capital, lució desolado este martes tras la muerte de uno de sus más queridos alumnos.

El pequeño Rodis Eduardo Peralta falleció trágicamente tras ser alcanzado por una bala perdida en la aldea Nueva Suyapa de Comayagüela.

De acuerdo con la versión oficial, el niño fue despachado del colegio porque se sentía mal de salud, sin que nadie se imaginara lo que iba a ocurrir momentos después.

El hecho se dio a las 11:30 AM, justo cuando el menor salía del instituto. En ese instante, malhechores intentaban asaltar un bus de la ruta urbana y se produjo un tiroteo producto del intento de defensa de un pasajero.

Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó el rostro del menor, quien murió a la 1:30 PM en el Hospital Escuela Universitario (HEU).

A las 11:30 AM de ayer había militares custodiando el centro básico. Ronmel Martínez, titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo a EL HERALDO que hay equipos especializados que realizan las averiguaciones.



“Las investigaciones llevan buen curso y se avanza a paso seguro”, detalló Martínez. “Se realiza el trabajo investigativo para determinar quiénes son las otras personas que están vinculadas, pero sí vamos bien, pues hay una persona capturada que ya fue remitida a los juzgados competentes”, explicó el jefe policial.

Los familiares del pequeño estaban desconsolados. La tristeza en el lugar se hizo presente.

Duelo

Cuando la normalidad regrese al centro educativo y las clases se reanuden, un pupitre quedará vacío. Rodir ya no correrá más por los pasillos. “El niño era muy querido, siempre había estado en la escuela desde chiquito, los maestros no tenían queja de él, era bien respetuoso y la verdad que estamos apesarados”, dijo uno de los trabajadores del centro escolar.

Las clases en el colegio fueron suspendidas ayer y se reanudarán hasta nuevo aviso. Su sueño siempre fue surcar el cielo y pilotear grandes aviones.

Sus familiares han llenado las redes sociales de muestras de pesar y piden a Dios llenar a sus padres de resignación y consuelo.

Sepelio

Los restos del pequeño Rodis fueron velados en la casa de su madre en la aldea de Suyapa, desde donde partieron a eso de las 9:00 AM hacía el barrio Sagrado Corazón en Choluteca.

Allá lo esperaba su abuela, tíos y primos, quienes nunca esperaron ver al pequeño en esa situación. Pasaron la noche en vela, esperando por sus restos.

“Él siempre estaba alegre, le encantaba venir a Choluteca y jugar con sus primos, ellos lo van a extrañar mucho”, mencionó una de las amigas de la familia.

Pese a que Rodis, padre del menor, no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación, el joven aseguró que nunca pasó por su mente que su primogénito regresaría a Choluteca en un ataúd.

“Nunca pensé traer de vuelta a mi hijo en un ataúd, él siempre se emocionaba cuando yo lo traía para acá y ahora ya no lo veremos sonreír”, lamentó el padre, quien con cada abrazo de su familia se desmoronaba ante la pérdida de su niño.

La madre del niño no encontraba consuelo y pedía constantemente a Dios que le diera fuerza para enfrentar el dolor. “No me lo dejaron vivir lo suficiente, mi niño era tan lindo y me lo quitaron… me quitaron a mi niño”, comentaba entre lágrimas la señora.

Los restos de Rodis fueron sepultados en el cementerio general de Choluteca a eso de las 4:00 PM entre el llanto de sus familiares y amigos, quienes siguen sin asimilar lo sucedido.

