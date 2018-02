Hallan supuesta narcoavioneta estrellada en sector de Brus Laguna, La Mosquitia

La Mosquitia, Honduras

Una supuesta narcoavioneta fue hallada este sábado en el sector de Ivans, Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, el punto más al oriente de Honduras.



Hasta el momento no ha sido identificada la procedencia ni hacia donde se dirigía la aeronave puesto que no porta matrícula, bandera, ni distintivos de algún país.



Según informes preliminares de las autoridades, la nave es un bimotor que se habría estrellado en el terreno al intentar realizar un aterrizaje en una zona no apta.



La avioneta quedó semidestruída, según los primeros reportes, pero serán los expertos que definirán si la nave transportaba en efecto drogas.



Al parecer la avioneta se habría estrellado en horas de la noche de este viernes, pero por el dificil acceso al lugar hasta este sábado se logró constatar el incidente.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de la dirección de policial antidrogas acompañado con personal de la Fuerza Aérea para inspeccionar dicha aeronave.

El equipo se trasladó en un avión de la Fuerza Aérea y posterior mente en un helicóptero para llegar hasta la alejada zona.



Autoridades revelaron que se está rastreando, con un equipo de caninos, la supuesta droga que transportaba la nave y que estaría todavía en la comunidad cercana.

Lea además: Niño sobrevive a tiroteo y avisa a su mamá que mataron a su padre