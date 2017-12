Según pobladores de San Matías, así se escuchó el impacto del FAH-905

San Matías, Francisco Morazán, Honduras

José Martínez estaba como cada mañana labrando la tierra. Una mañana de sábado de esas en las que te llueve sobre mojado. La temperatura estaba bajo los 14 grados centígrados y el olor a café era el acompañante perfecto de un dibujo que casi a diario se repite.



Estamos en la comunidad de El Rincón de Dolores, unos kilómetros muy adentro (y a pie) de San Matías, en Francisco Morazán. A las faldas de la montaña que conocemos como la Reserva Biológica de Yerba Buena.



José Martínez, estaba trabajando junto a sus hermanos cuando escuchó el sonido característico que producen las helices de los helicópteros... pero algo no estaba bien.

"Pasaban las 9:30 de la mañana, escuchamos que el helicóptero venía del lado de Amarateca pero con un sonido raro, no como el de los otros helicópteros que pasan todos los días. Como que algo se estaba cayendo. Después solo fue una explosión y todo olía a gases. Estaba lloviendo, no vimos el helicoptero caer.



Nos tratamos de mover para el lugar, es una hondonada dónde está el helicóptero. Está cómo a dos horas de aquí, es difícil llegar. Nos dejamos llevar por el olor a gas.



Yo llamé al 911 de inmediato, pero me respondieron que no tenían información, que estuviera pendiente, porque ellos se iban a comunicar de nuevo conmigo. Pero nunca me llamaron. Al rato volví a llamar y me dijeron que sí, que ya tenían información, que mantuviera en línea porque me iban a pasar con alguien de la Fuerza Aérea Hondureña. Estuve un buen rato. Nadie me contestó. Yo lo único que quería era darles bien la dirección de este lugar porque mucha gente andaba pérdida.



Acá se puede llegar por San Matías que es más accesible, y por Lepaterique pero es más difícil", contó Martínez, sin saber que en esa aeronave perdieron la vida seis personas, entre ellos, la hermana del presidente de Honduras, Hilda Hernández.