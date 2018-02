Se hizo novia de un afroamericano y recibió el rechazo de sus padres, pero el apoyo del mundo

Tennessee, Estados Unidos

Los padres de una joven estadounidense, de 18 años de edad, determinaron quitarle la pensión universitaria por ennoviarse con un chicho afroamericano, según contó el portal digital New York Daily News.

Un día, Allie Dowdle, decidió contarle a su familia que tenía un novio, por lo que se tomó una fotografía con su pareja Michael Swift (19) y se las envió a un grupo de WhatsApp, sin embargo, la reacción de sus parientes fue inesperada.

"Mi padre no me dio opción: me dijo que no me autorizaba a volver a verme con Michael. ¿Por qué? Por su color de piel. No fue un ‘no’ discreto. Mis padres me gritaron y me dijeron cuán decepcionados estaban y que creían que yo podía buscarme un novio mucho mejor", relató.

A pesar de la desacreditación de sus padres, Dowdle continuó viéndose con Swift, por lo que unos meses después volvió a hablar del tema con sus padres, creyendo que la situación podría haber cambiado. Pero no.

"Como tengo 18 años, mis padres optaron por no pasarme más dinero ni financiar mis estudios. Me quitaron mis ahorros personales, mi automóvil, mi celular y mi estipendio para la universidad, dejando que me costee todo por mí misma", explicó la joven.

Ante la situación, Allie Dowdle intentó nuevamente contar su historia al abrir una cuenta en el sitio GoFundMe de recaudación de fondos, con la idea de reunir unos 10 mil dólares. En pocos días superó ese número, y una semana después, ya había juntado 34.675.

La historia se hizo viral en las redes sociales, lo que provocó que Charles McKinney, profesor asociado del Rhodes College y director del programa Africana de esa escuela, elogió que la joven se hubiera plantado contra el racismo de su familia.

