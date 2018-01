Director de diario en Vermont es despedido por tuits

Vermont, Estados Unidos

El director del principal diario de Vermont fue despedido debido a tuits que envió sobre la propuesta de agregar una tercera opción en la categoría sexo de las licencias de conducir.

La cadena Gannett, propietaria del Burlington Free Press, informó que Denis Finley fue destituido por violar las políticas de la empresa sobre el uso de redes sociales.



Le puede interesar: Mujer golpea de forma brutal a su hija de tres años



Cuando se mencionó la posibilidad de agregar una tercera opción de género en las licencias de conducir, Finley tuiteó: "¡Ah qué bueno! Eso nos trae un paso más cerca del apocalipsis”.

Un artículo publicado el lunes en el portal del Free Press dice que Finley “ha dejado la empresa”. Randy Lovely, vicepresidente de USA Today Network, dijo que los tuits de Finley violaban la política de la empresa sobre uso de las redes sociales.

The Associated Press trató de contactar a Finley en Twitter y en Facebook para pedirle comentario pero él no respondió.

Lea también: Arrestan a 11 príncipes saudíes por protestar en un palacio