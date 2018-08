Evalúan estado de los animales tras el incendio en Little French Key

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los animales que sobrevivieron al incendio que se registró la mañana del domingo en el centro turístico Little French Key de Roatán fueron objeto de una inspección.



Personal especializado en biología del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Fiscalía del Ambiente del Ministerio Público (MP), Recursos Naturales y la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la alcaldía de Roatán llegaron a las 6:00 de la mañana del martes a verificar las condiciones en las que se encuentran las aves de varias especies y los jaguares que se salvaron de morir calcinados a causa del incendio que se registró a eso de las 9:20 de la mañana del pasado domingo a raíz de una explosión de un chimbo de gas.



Las llamas consumieron al menos siete locales, entre ellos la casa hotel, la cocina, las plantas de energía, por lo que las pérdidas se estiman que superan los 2.5 millones de dólares.



En el lugar se encontraban varios felinos y aves, por lo que fueron trasladados en sus jaulas a otro sector.



Mientras que los empleados y los huéspedes que se encontraban en el interior del centro turístico fueron evacuados para ponerlos a salvo ya que las llamas consumieron el 70 por ciento del cayo.



Personal del Cuerpo de Bomberos no ha dado a conocer el informe relacionado a las causas del incendio, pues de forma preliminar se dio a conocer que fue por una explosión del chimbo de gas.



Sin embargo, se sospecha que pudo haber mano criminal, pero ese extremo será verificado por las autoridades competentes.



“Personal especializado del ICF ha realizado la inspección de los animales la cual inició a las 6:00 de la mañana y concluyó a las 12:00 del mediodía de ayer”, dijo el subcomisario Heber Armando Ordóñez Lagos, subcomandante de la Policía en Islas de la Bahía.



Los especialistas verifican si las aves y los jaguares se encuentran en buenas condiciones de salud, por lo que se les hacen chequeos a cada uno de ellos por parte de la Comisión Interinstitucional”, detalló Ordóñez Lagos.