El Ihadfa recomienda prevención antes de aumento a la cerveza en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante una iniciativa en el Congreso Nacional (CN) de aumentar el precio de las cervezas para la creación de un fideicomiso para la construcción de dos hospitales de emergencias de traumatología, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa) alzó la voz para que tomen ciertas consideraciones.



Y es que para Alex Santos, director de la institución, en el Congreso se está dejando por fuera “el tema más importante que es la prevención para que menores de edad no accedan a este tipo de productos”.



Argumentó que si bien es importante la creación de los hospitales “pues las personas en verdad están urgidas de atención y es necesario ampliar el servicio”, también es importante considerar una campaña masiva para prevenir que futuras generaciones sean víctimas del alcohol, evitaría muchas de las consecuencias que trae la ingesta de bebidas alcohólicas.



Argumentó que el aumento que se le pretende dar a los productos de un lempira por cerveza, dos lempiras por aguardiente y vino no será un impedimento para el cliente que está acostumbrado a tomar pues “el que consume dos cervezas siempre va pagar la cantidad aún con el aumento que le aplique el Congreso Nacional”.



Santos expresó que la opinión del Ihadfa debería ser escuchada en el Congreso Nacional y “nosotros con todo gusto podemos asistir a brindarla”.



Denunció que la verdadera importancia debería recaer en identificar esa gran cantidad de lugares que brindan licor a los menores de edad de manera ilegal y están dañando el futuro del país.



Por último, ratificó que ahora que se prestó interés en el tema es momento de analizar estrategias para que la juventud no caiga en el alcoholismo.