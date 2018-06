Instituto de Transporte aclara que aún no se puede hablar de alzas o bajas a tarifas

“Los transportistas están conscientes que esto es un proceso integral, pues no está dedicado específicamente a la tarifa”, aclaró el funcionario. (Foto: El Heraldo)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Roberto Zacapa, advirtió este viernes que aún no se puede hablar de eventuales alzas o rebajas a las tarifas del transporte en sus diversas modalidades.



El funcionario reaccionó así luego que Jorge Lanza, vocero del Consejo Nacional del Transporte (CNT) anticipó que en la reunión de este viernes con el gobierno, se definirían los incrementos al pasaje del servicio urbano.

4 o 5 lempiras es el aumento

tarifario en el servicio

urbano, taxis y mototaxis

que proponen los

transportistas.





Zacapa aseguró que “no puedo anticipar- y nadie lo puede hacer- qué sucederá una vez que se confirmen los números, si resultará una tarifa levemente arriba de la actual, confirmar la misma o tendría que bajar".



"Estoy en la capacidad de informar al pueblo hondureño sobre el ejercicio que terminamos el jueves con la última de las modalidades del transporte, que fueron los urbanos", dijo.



Las autoridades se reunieron con el sector taxis, mototaxis, interurbano e inter urbano y de carga, a lo largo de esta semana. Con la dirigencia del transporte de carga ya se logró un acuerdo satisfactorio para todos.

Etapa de revisión de variables de fórmula para fijar tarifas

Esta semana fue para revisar las variables de la fórmula y se adaptaron todos los borradores de la misma, por lo que cada quien aportó elementos importantes y se terminó el ejercicio, informó el funcionario.



Este viernes serán calendarizadas las reuniones de la próxima semana "a fin de sentarnos y ponerle números a las variables", señaló Zacapa.



"Luego de concertar los números en cada variable, los vamos a incluir a la fórmula, pero no se puede adelantar que este ejercicio terminará la próxima semana, pues todo hay que irlo a comprobar al campo", aclaró. “Es un éxito el trabajo de esta semana, pues jamás se había hecho un ejercicio con este nivel técnico y el nivel de transparencia, procedencia y legalidad con el que se ha estado ejecutando”, destacó.



Análisis debe ser integral

“Los transportistas están conscientes que esto es un proceso integral, pues no está dedicado específicamente a la tarifa”, aclaró el funcionario.



"Es importante referenciar esto, porque no solamente estamos hablando de la fórmula técnica y la tarifa, sino que también de los plazos y condiciones específicas que en cada modalidad tendrán que cumplirse”, señaló.



“Las tarifas que se cobran en la actualidad nunca fueron fijadas con parámetros técnicos, por tanto hay mucha arbitrariedad, negociación y mucho antojo, ahora que se hará de forma profesional es posible que haya algunas sorpresas”, concluyó el funcionario.