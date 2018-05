Diputado Óscar Nájera sobre aumento: "No voy a renunciar a lo que me gano con el sudor de la frente"

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón, Óscar Nájera, ha causado polémica en redes sociales, luego de asegurar que el aumento salarial que se recetaron los congresistas es "pírrico".

"Para nosotros y la mayoría de los diputados, esos son aumentos pírricos porque realmente hay gente que lo que le gusta es el protagonismo. Si quiere regalar lo que se le aumentó, que lo regale, pero no tiene porqué decirlo", dijo el parlamentario en declaraciones para el noticiero Hoy Mismo de TSI.

En su controversial entrevista, Nájera se refirió al "ajuste de salario" de 42 mil lempiras al mes para los diputados propietarios y 73 mil para los jefes de bancada.

"No voy a renunciar a lo que yo me gano con el sudor de la frente, porque a mí quien me paga no es el gobierno sino el pueblo", agregó el diputado nacionalista.

Polémica

Entre sus declaraciones, lo que más causó controversia fue el improvisado desgloce de gastos que detalló en plena comparecencia televisiva.

"Solo en lavado de ropa pago más de mil lempiras, en el apartamento pago más de 30 mil lempiras, yo creo que el aumento anda entre 42 y 45 mil lempiras por mes, esos son como 1,500 dólares más o menos, no es un salario, es un aumento", detalló.

"Tegucigalpa es una ciudad cara y hay que andar bien vestidito, bien planchadito", añadió el congresista.

El aumento en el salario de los diputados hondureños ha desatado la polémica y el descontento en la población, puesto que de ganar 55 mil lempiras al mes, pasarán a ganar 97 mil, una vez concretado el reajuste de 42 mil lempiras.

En el caso de los que conforman la Junta Directiva del Hemiciclo Legislativo, su salario variará dependiendo de lo que devenguen actualmente. En el caso del presidente, Mauricio Oliva, que ganaba 93 mil lempiras mensuales, con los 42 mil que se aumentaron ahora recibirá 135 mil lempiras cada mes.

Mira aquí las declaraciones del diputado Óscar Nájera



