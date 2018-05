Polémica por aumento de 50 mil lempiras en sueldo de diputados hondureños

Tegucigalpa, Honduras

La controversia continúa haciendo eco en referencia al polémico aumento salarial aprobado para los diputados del Congreso Nacional de Honduras.



Se trata nada menos que de 50 mil lempiras para los diputados propietarios y 25 mil lempiras para los suplentes integrados.



La resolución fue firmada por el presidente del Congreso Nacional y por los jefes de cada una de las bancadas de los partidos políticos representados en el Hemiciclo Legislativo, no obstante, el diputado de Libre, Jorge Cálix, asegura que no tiene conocimiento del acuerdo al que llegaron los congresistas.



Los parlamentarios esperaban que dicho aumento se viera reflejado en su sueldo el pasado 20 de abril, pero tras el escándalo que ello ha generado, aún no se les acredita este monto.



Esta sería una manera de sustituir los subsidios que quedaron eliminados, que rondaban los 50 mil lempiras, así como los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Departamental, que permanece congelado ante las investigaciones que se llevan a cabo por el escándalo de la Red de Diputados.



La polémica se ha desatado por el exagerado incremento, pero algunos parlamentarios argumentan que el sueldo ha permanecido fijo desde hace dos períodos (ocho años).

Los salarios de los diputados:

Ejemplificando un poco, el presidente del Congreso Nacional devenga un sueldo de 93 mil lempiras, que con el aumento de 50 mil estaría ganando 143 mil lempiras exactos cada mes.



Por su parte, el primer vicepresidente y los tres que le siguen devengan 70,500 lempiras y con el incremento salarial quedarían con un sueldo mensual de 120,500 lempiras.



Del quinto al séptimo vicepresidente del Congreso Nacional ganan 67,500 lempiras cada mes. Un sueldo de 117,500 lempiras mensual es lo que les quedaría con el polémico aumento.



Los tres vicepresidentes alternos y los dos secretarios de la Junta Directiva del Poder Legislativo ganan 64,833.33 lempiras, sueldo que se convertiría a 114,833.33 lempiras mensuales, una vez sumado el incremento salarial.



Mientras que los dos secretarios alternos devengan cada mes 62,833.33 lempiras, que ahora serían 112,833.33 lempiras.



Por su parte, los dos prosecretarios del Congreso Nacional ganan mensualmente 60,833.33 lempiras, que ya con el aumento serían 110,833.33 lempiras de sueldo.



Mientras que los demás congresistas ganan 55 mil lempiras al mes, que se convertirían a 105 mil con el controversial incremento.



El sueldo de 20 mil que reciben los diputados suplentes integrados quedaría ahora en 45 mil lempiras con el aumento de 25 mil lempiras (la mitad del aumento de los propietarios) que se estableció en el acuerdo.



Esta determinación de los diputados ha enfurecido a gran parte de la población hondureña, quienes no ven con buenos ojos que los congresistas hayan determinado recetarse el polémico "ajuste salarial".