Enfermeras auxiliares anuncian paro en la zona norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Las enfermeras auxiliares de la zona norte de Honduras anunciaron un paro de labores para este miércoles por el incumplimiento de un acta firmada por el ministro de la Secretaría de Salud, Octavio Sánchez.



Las acciones fueron confirmadas por el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, Luis Cerrato.



Cerrato explicó que la asamblea informativa programada para este miércoles a las 5:00 AM se deben al incumplimiento por parte de la Secretaría de Salud, de firmarles el nombramiento de plazas pactadas con el ministro Sánchez.



"Es inadmisible que no nos respeten un acta que firmamos con el señor ministro. Es lamentable que los jefes de personal de las diferentes instituciones no estén recibiendo los curriculum de las personas que están por contrato", lamentó el entrevistado.



Asimismo, advirtió que dan un plazo de 24 horas a las autoridades sanitarias para que les resuelvan el problema, sino tomarán acciones a nivel nacional.

Lea también: Secretaría de salud adelanta vacunación contra influenza H1N1