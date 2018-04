Mayorista de la Lotería Menor: “Les compraba 38 mil lempiras a la semana y los depositaba en el banco"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El tráfico de la Lotería Menor o “Chica” logró montar una red a nivel nacional que generaba millonarias ganancias.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO habló con uno de los mayoristas que le compraba más de 3,000 “números especiales” a la semana a la red de acaparadores que opera desde el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

Aquí las reveladoras declaraciones de la fuente a quien por razones de seguridad se le omite el nombre:

¿Cómo entró en contacto con ellos?

Yo compraba las bolsas de “Chica” en el banco y la vendía al público, pero vino un muchacho de Tegus (Tegucigalpa) y me dijo que ellos podían conseguirme los “números especiales” a 15 lempiras, no a 13.80, y conseguirme crédito para revenderlos.

¿Cómo era la transacción?

Yo le hacía el pedido por WhatsApp el domingo en la noche de toda la “Chica”, porque llamaba a los demás “chiqueros” para ver cuánto querían. Yo la compraba a 15 y se las daba a 16. Yo acepté trabajar así con ellos, porque no puedo viajar a “Tegus”, porque soy discapacitado.

¿Cómo se la enviaban?

Ellos al principio me la enviaban el lunes, luego el martes y llegaba aquí a veces el miércoles, porque la mandaban en bus. Si me la enviaban el lunes la recogía el martes en la mañanita.

¿Cuánto pedía cada semana?

Yo vendía 3,000 o 3,500 pliegos a la semana, les pedía bastante, a veces eran 38,000 o 40,000 pesos (lempiras) que les compraba semanal. Pero después ellos no me mandaban los números más vendidos, usted sabe cómo funciona esto, y ya no podía trabajar así, porque los clientes no me la compraba porque no les entregaba los números que eran y luego ellos me dijeron que no podían trabajar con migo.

¿Usted nunca les quedó mal?

Yo siempre les pagué, tengo todos los recibos de los pagos que les hacía a sus cuentas en el banco cada semana, pero ellos dijeron que no porque en otros lados les estaban pagando mejor la “Chica”, y yo cómo les iba a pagar más, si solo trabajaba para la comida y las ganancias eran para ellos, no les podía vender más caro a los demás “chiqueros”.

¿Desde un principio le ofrecieron solo “números especiales”, no la bolsa?

Sí, solo los “números especiales”, las bolsas no porque yo las podía comprar aquí en el banco.

¿Y le mandaban lo que usted pidiera?

Sí, las cantidades que yo pidiera y los números que yo pidiera al principio me los enviaban, ya después no, porque según tengo entendido tenían una red en todo el país y parece que otros vendedores grandes les pagaban mejor los números más vendidos y “cash” (efectivo).

¿Y qué hizo cuando se quedó sin “números especiales”?

Yo fui al Pani, a Tegus, a querer hablar para seguir trabajando, porque estaba metido en eso y me interesaba el trabajo porque es lo único que he hecho, pero no los puede conseguir nada, les dijeron que yo andaba allá.

¿Quiénes son los que manejan todo?

Yo negociaba con G... (se omite para no entorpecer la investigación), pero quien manejaba todo era E... (se omite para no entorpecer la investigación), que parece que está adentro del Pani, ellos conseguían todos los números.

¿Los pliegos eran originales?

Sí, eran originales porque la gente que ganó nunca tuvo problemas y yo conseguí una maquinita para chequearlos porque no me iba echar ese trompo a la uña, de venderle a otro vendedor números clonados y después me los iban a cobrar a mí.