Loteros piden frenar venta pedaceada de la “Chica” en Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El malestar está a flor de piel en las principales plazas del país por la venta “pedaceada” de una codiciada “Chica”.

Más del 90 por ciento de los vendedores de la Lotería Nacional son personas mayores de los 50 años. Los consultados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO contaron que en los últimos dos años las cosas han cambiado para mal, porque la “Chica” se vende a pedazos y sin equidad por parte del Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

“Ayúdennos, nos están reventando, solo a unos poquitos le venden los (números ) especiales, a nosotros que compramos poco no nos dan nada”, aseguró uno de los comerciantes que por temor a represalias prefirió el anonimato.

Los que se atreven a dar la cara son pocos, porque el juego de intereses es grande y las amenazas a muerte están a la orden del día.

“Tengan cuidado, ustedes como periodistas lo saben, donde hay dinero el peligro ahí está y a esta gente no le gusta que se metan con su negocio”, recomendó otro comerciante a la Unidad Investigativa.

Doña Elizabeth Romero tiene 45 años de vender Lotería Nacional en el centro de Tegucigalpa y accedió a dialogar con la Unidad Investigativa de EL HERALDO, pero sin exponer su rostro.

Pérdidas y ganancias

Señaló que “esa venta de lotería en el Pani nos afecta porque un grupito acapara los buenos números, por ejemplo piden 100 pliegos del 06, del 16, y lo venden hasta 30 lempiras”.

Ella, que solo compra 12 bolsas a la semana, asegura que en cada una de ellos solo le salen 12 “números buenos” y pierde en los restantes porque a la gente no le gustan.

Mientras que la suerte sonríe a otro vendedor que logra acaparar 100 pliegos de un número a 13.80 en el Pani, invierte 1,380 lempiras y los vende a 30 lempiras, gana 3,000 lempiras, es decir más del doble de lo que gastó.

“La chica pedaceada debe desaparecer porque a nosotros al menos si no damos buena movida no nos venden, allí llega la gente con cosas, comida y dinero”, denunció la comerciante.

“La ventanilla nos ha afectado enormemente”

Por más de cuatro décadas doña Irma Ramos ha vendido lotería en las calles de Tegucigalpa. Durante toda su vida compró las bolsas de los cien números donde también jugaba a ganar y perder, pero sin competencia desleal. La venta de números individuales ahora la tiene casi en la ruina, por el acaparamiento que hacen otros vendedores.



“A todos los vendedores nos ha afectado enormemente la ventanilla, porque la lotería ya no se vende como antes”, afirmó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO. Explicó que si ella tenía un cliente de 50 o 30 pliegos se la compraban o la cambiaban con los mismos vendedores.



Ahora ya no pueden porque en el Pani hay un grupo de personas que acaparan los números buenos (los que más demanda tienen) o solamente le dicen al cliente que se vaya al Pani, que allá les venden los que quieran.



“Nosotros tenemos que comprar las bolsas selladas en el banco, bolsas enteras, entonces si solo compramos diez bolsas, solo podemos vender diez pliegos del número que quiere el cliente”, detalló.

Al consultarle por qué algunos números son más caros, la experimentada vendedora indicó que la “carne se vende más cara que el hueso y nosotros le llamamos carne a los números más solicitados y el hueso a los números menos jugados”.



Son 22 números los más buscados, explicó, pero hay otros que sacan los periódicos y la gente hace sus cálculos y así los busca los sábados y domingos.



Señaló que en la ventanilla “a algunos vendedores les mandan los números en maletitas y hasta selladas van, ellos solo envían las listas de los números”.



Indicó que estos comerciantes compran a 13.83 cada pliego, pero afuera los venden a 18, 20, 25 y hasta 25 lempiras a otros vendedores que los consiguen porque rápido se terminan.

“Y uno como tiene clientes al que tiene que entregárselos, entonces tiene que caer uno mismo como vendedor”, lamentó.



Comparó que ella tiene una clienta que cada semana tiene que llevarle 48 pliegos del número 44.

Ella como vendedora se los vende a 17 lempiras, pero en las últimas semanas le ha costado conseguirlo y ya se lo están ofreciendo a 20 otros vendedores.

“No hay competencia pareja, estamos bajando las ventas”

“La venta a nosotros nos ha mermado porque los buenos números los vende el Pani a su antojo”.

Así lo denunció don José Tiburcio Motiño, quien toda su vida vivió de la venta de lotería y ahora ve cómo su oficio va en picada, quedando en las manos de un pequeño grupo de personas.



“Anteriormente si a un compañero le llegaba un cliente de 300 pliegos, los compraba a nosotros los vendedores”, recordó.

“Ahora es todo lo contrario, ahora se van al Pani a que se los hagan allá, pero no es para todos que se los vendemos”, aseguró.



“Estos que compran cantidades de lotería buscan los números especiales, como 06, 03, 22, 16 y otros”, especificó.



Dijo que esos números ellos los vendían un poquito más caro para ir recuperando los que pierden de la bolsa, porque muchos les quedan, ya que a la gente no les llaman la atención.

Recordó que desde 1968 vende lotería en el país y antes lograba sobrevivir con su familia, teniendo lo necesario en la casa.



“Ahora no nos da, porque yo vendía 12 a 13 bolsas, ahora yo estoy vendiendo cuatro bolsitas y de esos a veces pierdo 800 o 1,000 lempiras semanales”, lamentó.

Donde se logra recuperar es cuando le queda uno de los números ganadores, salvando la inversión de 1,383 lempiras que le cuesta cada bolsa.



Mientras que los vendedores de números especiales no pierden, ellos tienen una venta segura porque saben que la gente los busca y por eso los compran desde inicios de la semana, se quejó.

El señor dijo que a sus 72 años no puede hacer nada, más se seguir trabajando en el oficio que aprendió desde cipote.



“¿Qué puedo hacer?, seguir luchando con la “Chica” es lo único que me queda, después que le he dado una vida completa al Pani”, exclamó resignado.



“En la ventanilla especial que ellos tienen, allí es donde nos están afectando, porque no hay una competencia pareja y nosotros estamos bajando las ventas”, recalcó.



Al mismo indicó que a él le genera sospechas las series que salen arriba de 10,000 porque se cree que son números que están adulterados, además la mayoría de series que caen no llegan a esas cantidades.