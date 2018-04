Honduras: Una alianza con más división que unidad entre la oposición

Tegucigalpa, Honduras

El domingo 14 de abril, los líderes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura gritaron a los cuatro vientos y tomados de las manos, que estaban más unidos que nunca para vencer o morir.



Sin embargo, la aparición de Salvador Nasralla el lunes en el programa Frente a Frente de Televicentro que coordina el periodista Renato Álvarez, le quitó la cereza al pastel que Manuel Zelaya Rosales, Guillermo Valle y el expresidenciable habían decorado ante una Asamblea Nacional Extraordinaria.



El anuncio del "señor de la televisión" de crear un nuevo partido (como en su momento hizo con el Anticorrupción) y el desconocimiento de los comandos de insurrección acordados entre los políticos "de la unidad" fue un nuevo paso en falso para que "Mel" tildara de "ambiguo" a su candidato en el "noticiero Hoy Mismo".

“Ya estamos medio acostumbrados a que Salvador un día dice una cosa y al siguiente día sale aclarando y a mí me toca estar en forma permanente también aclarándolo", dijo el expresidente (2006-2009).



Pero no todo se quedó ahí, minutos después el coordinador de la Alianza dijo que ya "están cansados de las incoherencias de su aliado".



“Cómo van a creer que ayer (domingo) y hoy (lunes) Nasralla sale que va a formar otro partido político en contra de Libre, en contra del Pinu, pero yo le digo que hay mucho tiempo para que Salvador forme otro partido político”, lamentó.

Manuel Zelaya Rosales, Salvador Nasralla y Guillermo Valle firmaron un "pacto de unidad".







Seguidamente, el líder opositor le aconsejó a su excandidato, que no debilite el proceso y "más cuando Nasralla dice que no apoya los comandos insurreccionales que son para defender su triunfo, para que se respete el resultado del 26 de noviembre”.



Estas declaraciones de Zelaya ya habían hecho eco en Twitter, cuando la secretaria de Actas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, lanzó uno de sus acostumbrados dardos.



"El Candidato de la Alianza, @SalvadorAlianza ayer (domingo) votó por la unidad; pero hoy (lunes) en el programa frente a frente: SE FUE. Anunciò un nuevo Partido; y dijo que los Comandos para la defensa del triunfo @EnAlianza no son asunto de él...".



Con ese tuit, Moncada aseveró que el expresidenciable se bajó del barco para mirar una ruta diferente a lo acordado, con la creación de un partido político. Rápidamente "Mel" encendió las alarmas y espera reunirse otra vez con "su amigo" para que decida de una vez por todas qué camino va a tomar.



"Salvador firmó la CONTINUIDAD de la ALIANZA y hoy la DIVIDE con creación de un nuevo partido contra Libre y el PINU y desconociendo los comandos de LUCHA", redactó Zelaya en Twitter.

La unidad entre Salvador, Zelaya y Valle, parece no tener cabeza ni cola hasta el momento, por lo que seguramente el futuro de la Alianza se de a conocer a través de otro de sus tuit o en un programa de televisión ¡Vaya unidad!



