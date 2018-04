"Mel" Zelaya lamenta ambigüedades de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

El coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya Rosales, lamentó la noche de este lunes "las ambigüedades" del excandidato presidencial Salvador Nasralla, después de que este asegurara que formará otro partido político, además que desconoce los comandos de insurrección anunciados.



En una llamada telefónica, Zelaya aseguró que con las declaraciones brindadas por Nasralla en el programa Frente a Frente, "prácticamente se derrumba lo que hicimos ayer".



El expresidenciable afirmó esta mañana sobre la creación de un nuevo partido político, al tiempo que desistió de rescatar el Partido Anticorrupción (Pac).



La idea de crear otro partido es para darle espacio a todos los dirigentes y activistas que le acompañaron en el Pac, partido que dice se lo "robaron" para neutralizarlo políticamente.



“Les digo a la gente que me ayudó, me apoyó y me acompañó con el Partido Anticorrupción: vamos a formar una nueva fuerza política y vamos a partir de cero”, expresó el presentador de televisión.



“Si yo tengo un partido, ese nuevo partido tendrá que ser parte de la Alianza porque no podemos estar condenados a una dictadura, no puede seguir el país en represalias, comprando funcionarios y militares”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de la Alianza no negó que "si la Alianza debe tomar determinaciones (por las declaraciones de Nasralla), va a tomar determinaciones. No podemos seguir en este juego con el pueblo hondureño".