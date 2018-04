Muere el periodista hondureño Jonathan Roussel

Tegucigalpa, Honduras

El periodismo hondureño amaneció de luto este jueves al confirmarse el sentido deceso del comunicador Jonathan Roussel.

Familiares del reconocido periodista informaron este día sobre la lamentable pérdida, pero no brindaron más detalles.

No obstante, los seguidores de Roussel estaban al tanto de que sufría una grave enfermedad.

Originario de Yoro, zona norte de Honduras, don Jonathan Roussel nació el 16 de agosto de 1937. Se destacó como uno de los periodistas más experimentados, con una envidiable trayectoria en el país.



Precisamente para reconocer su largo recorrido de más de 50 años ante los medios de comunicación, a Roussel se le otorgó el premio Álvaro Contreras en 2014, máximo galardón del periodismo en Honduras.

El premio Álvaro Contreras aseguró en su histórico discurso que “sí vale la pena ser periodista, pese a los peligros de muerte y los intentos de controlar la libre emisión del pensamiento”.

Roussel fue galardonado durante un acto que contó con la participación del entonces alcalde Ricardo Álvarez, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, y el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien para ese entonces era titular del Congreso Nacional.

El periodista

Mordaz, aguerrido, crítico, disciplinado, el periodista Roussel laboró en todas las plataformas de medios de comunicación.



Sus últimos años fueron en la prensa escrita, con una columna semanal en el colega capitalino diario La Tribuna, desde cuyo espacio arreciaba sobre los diferentes tópicos del país.



En radio estuvo en Radio Cadena Voces, con su programa al que llamó “Vidrio Molido”, que como su nombre lo indica, desde allí destilaba ácidas críticas y cuestionamientos a la clase política, económica y social.



Alto, delgado y con una voz inconfundible, Roussel siempre tenía un sentido agradable de la vida y con un chasquido fustigaba como látigos a quien se le ocurriera.

Padre de siete hijos, Roussel tuvo su última participación en televisión como presentador en el programa “De cara al pueblo” de canal 11.

Su trayectoria

Roussel comenzó como reportero del diario El Cronista en Honduras, para luego tener apariciones en los primeros telenoticieros del país. Además, escribió en los diarios El Día y La Prensa.



Apodado "La Araña", en sus tiempos de reportero, reveló que el sobrenombre se lo ganó por sus brazos largos y peludos. Además, el comunicador fue piloto comercial en Honduras y parte del grupo de periodistas secuestrados en 1981 por el grupo "Cinchonero", previo al premundial de Concacaf en Tegucigalpa.



Durante casi 25 años, mantuvo un programa de opinión "irreverente" -como él mismo lo definió- en la radio RCN de Tegucigalpa, en él tenía dos sellos que le identificaban: el primero decir cuántos días llevaba el año y cuántos le faltaban para terminar y el segundo, un contador de paternidad y maternidad sobre el clásico Olimpia vs Motagua.



Empedernido seguidor del Olimpia, Roussel solía decir (por ejemplo): "hoy es jueves 11 de abril de tal año, hoy Olimpia cumple 1833 días de paternidad sobre Motagua". Sin embargo, si la balanza estaba a favor de los azules, Roussel invertía un tanto la fórmula: "hoy es jueves 11 de abril de tal año, hoy Motagua cumple 1833 días de maternidad sobre Olimpia".



En su programa de radio y televisión, Roussel solía comentar las noticias de los periódicos hondureños, haciendo lecturas sobre las notas que llamaban su atención (o los temas del día en las páginas de los diarios), para luego dar su comentario al respecto y muy a su estilo. Si algo le parecía lógico lo comentaba y si algo no solía resumir en una frase: "no se manda a los tontos a hacer mandados porque sino, los mandados también salen tontos".



Durante sus últimos años de ejercicio, Roussel dirigió un programa de entrevistas en el Canal 11, espacio que le fue encomendado por Gilberto Goldstein cuando éste se fue a los Estados Unidos a tratarse de una enfermedad.



Roussel ganó en 2014 el premio Álvaro Contreras, el máximo galardón que otorga el periodismo hondureño y al enterarse de su nominación muy a su estilo dijo que estaba contento y honrado de recibirlo, pero "lo que más me preocupa es que solo se lo dan a los viejos".