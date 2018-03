Mel Zelaya: "Salvador Nasralla ahora confía en el diálogo"

Tegucigalpa, Honduras

El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, reaccionó a las declaraciones vertidas por el exaspirante presidencial, Salvador Nasralla, quien en un video afirmó que Mel quiere mantener al pueblo protestando en las calles por cuatro años.

A través de su perfil de Twitter, el exmandatario escribió: "@SalvadorAlianza ahora confía en el diálogo de @JuanOrlandoH, a sabiendas que lo engañó, OEA, ALMAGRO, la Unión Europea, el TSE, y los EEUU. ¿Será que ahora "JOH" juega limpio y entregará gentilmente el poder en ese diálogo? PAGO POR VER".

La reacción se produce horas después de que el exaspirante de la Alianza manifestara su deseo de solucionar la situación política en el "prediálogo" del gobierno.

Mientras habla con varias personas el comentarista deportivo pregunta: "¿Ustedes quieren andar reclamando cuatro años en la calle?".

Las personas responden "no" y de inmediato lanza "eso es lo que quiere Mel, yo estoy tratando de resolverlo, pero si no quierem, si la juventud no quiere, yo me retiro del todo".

Mel Zelaya usó su red social para responder a Nasralla.