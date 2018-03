Nasralla: Mel quiere mantener cuatro años en las calles a la gente

TEGUCIGALPA, Honduras - Salvador Nasralla, expresidenciable por la Alianza de Oposición, ha entrado en el ojo de huracán una vez más.

Ahora, tras ser sido captado en vídeo diciendo que su deseo es retirarse de la esfera política, porque la idea del cordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, es mantener al pueblo cuatro años protestando en las calles.



En el vídeo, Nasralla manifiesta su deseo de solucionar la situación política en el "prediálogo" del gobierno. Pero a la vez, muchos de los que están hablando con él, le preguntan "qué va a pasar con las manifestaciones y la lucha".



Además, se le consulta a Nasralla por los "muertos" de las protestas, contestando con un "ni modo.



"¿ustedes quieren andar reclamando cuatro años en la calle?", les lanza Nasralla.



Las personas que están grabándolo responden "no".

Entonces el presentador de televisión culmina: "eso es lo que quiere Mel, yo estoy tratando de resolverlo, pero si no quieren, si la juventud no quiere yo me retiro del todo".