CNA denuncia intimidaciones en caso de Rosa Elena Bonilla, denominado "Caja chica de la Dama"

Tegucigalpa, Honduras

Una serie de intimidaciones en contra de los involucrados en la denuncia, judicialización y proceso penal de Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama de Honduras, denunció este miércoles el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La institución de sociedad civil emitió un comunicado en donde manifiesta que el emblemático caso de corrupción vulnera el principio de independencia judicial de magistrados y jueces.



De igual manera, el CNA se refiere a las declaraciones vertidas por el expresidente "Pepe" Lobo, quien en el programa 30/30 de Televicentro, reiteró la inocencia de "Rosita" y señaló que existió un plan para entregarla.

"En su comparecencia ante un medio de comunicación el fin de semana anterior, como uno de los posibles objetivos principales, era intimidar a la juez que está conociendo la causa en contra de la señora Rosa Elena Bonilla, por lo que, mediante la manifestación de palabras, pretendió desacreditar la labor que, el cumplimiento de sus funciones, la operadora de justicia está realizando", cita el comunicado.

Sobre la expulsión del ex mandatario el día de la audiencia inicial de la ex primera dama, el CNA manifiesta que "su presencia era innecesaria porque no tenía carácter público".

"Él tenía como estrategia intimidar y presionar a los operadores de justicia, para que el desarrollo de la audiencia no fuese de forma independiente".

Además, la institución al mando de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva, y Odir Fernández, director de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos, ­reitera que la captura de Rosa Elena Bonilla y su cuñado Mauricio Mora se realizó "dentro del marco de la legalidad".

Finalmente señala al ex presidente Lobo Sosa, sus apoderados legales y comunicadores sociales que tergiversen la información, como los "responsables de las vulneraciones contra la vida e integridad física contra denunciantes, fiscales, jueces y secretarios involucrados en el proceso penal del caso 'Caja chica de la Dama'".



