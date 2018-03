Apoderado legal de exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, dice que el Ministerio Público "acusó mal"

Tegucigalpa, Honduras

Minutos después de que un juez dictara auto de formal procesamiento contra la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, su defensa culpó al Ministerio Público de acusar mal.

“El argumento de la defensa siempre ha sido que el Ministerio Público acusó mal. Ante esos extremos debió de ser valorada por la jueza, pero consideramos que este es un juicio político, este es un juicio que es una caja de Pandora y van a abrir un montón de procedimientos contra un montón de gente”, afirmó Raúl Suazo Barillas, abogado defensor de Rosa Elena de Lobo.

Y es que la tarde de este lunes la exprimera dama y esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) recibió, por orden de una jueza, prisión preventiva, por lavado de activos y malversación de caudales públicos.

Mientras que recibió sobreseimiento definitivo por la acusación del delito de asociación ilícita.

“Nosotros denunciamos que los peritos no habían sido juramentados, han sido causa de nulidad de medios de prueba porque no reúnen los requisitos. En este caso en particular ha habido una omisión de la juez y ha manifestado que para ella el testimonio (testigo) era válido, situación que nosotros no compartimos”, dijo el apoderado legal.

Rosa Elena de Lobo fue acusada por la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de sustraer más de 16 millones de lempiras del Despacho de la Primera Dama.

