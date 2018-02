Maccih detallará captura de Rosa Elena de Lobo y Mauricio Mora en las próximas horas

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), anunció que a las 11:00 AM de este miércoles la opinión pública conocerá los detalles de la captura de la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo.



El organismo creado mediante un convenio firmado en diciembre de 2016, entre el gobierno de Honduras y la OEA, únicamente detalló que la investigación fue realizada por los equipos integrados de investigación y persecución penal.



La Maccih recibió la denuncia del caso emblemático cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se enteró de la transferencia irregular de 12 millones de lempiras. El caso de Rosa Elena de Lobo trascendió el pasado 31 de octubre de 2017.



Jiménez Mayor anunció una "sorpresa"

Antes de salir del país, el exvocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, aseguró que en los próximos días "la misión daría una grata noticia al país".



Este miércoles la opinión pública fue sorprendida con la captura de la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, y su cuñado, Mauricio Mora.