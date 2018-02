Por falta de dinero no extraditan a implicado en fraude de Ciudad del Ángel

Tegucigalpa, Honduras

A cinco años de haber sido estafadas, varias familias de Tegucigalpa siguen esperando que se les haga justicia.



Los vecinos de la residencial Ciudad del Ángel, que en el 2013 comenzó a derrumbarse, al norte de la capital de Honduras, no solo no han recibido una solución si no que además ven su caso caer en la impunidad.



El abogado Marco Antonio Zelaya, representante legal de los afectados, denunció este miércoles que el principal implicado en el caso de fraude continuado siguen sin ser extraditado de España.



José Santos Arias Chicas, quien el pasado 1 de noviembre fue capturado por las autoridades españolas y que guarda arresto domiciliario, aún no es extraditado.



Según el abogado de las familias estafadas, al indagar sobre la tardanza del retorno al país del imputado, las autoridades se excusaron en la falta de presupuesto por lo que Interpol no ha podido realizar el trámite.



Tras conocer la causa de la no extradición, los afectados denunciaron que más bien se trata de la falta de voluntad de las autoridades para resolver el litigio.



Arias Chicas, quien ya había sido detenido en Honduras en el 2014 y recibió entonces arresto domiciliario se fugó un día antes de su juicio el pasado 30 de enero de 2017.

En la actualidad, las ruinas de las viviendas derrumbadas ya han llegado hasta el anillo periférico -interrumpiendo el paso- por lo que las autoridades han tenido que remover los escombros.

