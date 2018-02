Luis Almagro acepta renuncia de Juan Jiménez Mayor y desmiente argumentos de su salida de la Maccih

Tegucigalpa, Honduras

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aceptó este viernes la renuncia de Juan Jiménez Mayor como vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

De igual forma desmintió los argumentos de Mayor respecto a las razones de su salida del organismo de investigación creado en febrero del 2016.

A través de Twitter, el representante de la OEA, se pronunció sobre la inesperada dimisión del exvocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor.

En la misiva de cuatro páginas, Almagro se defiende de los señalamientos que hizo Jiménez Mayor en su carta de renuncia pública la noche del jueves.

"Lamentablemente, las razones expuestas adolecen de faltas graves a la verdad, tales como que no fue recibido en su última visita cuando tendía dos veces audiencia pactada".

El secretario de la OEA manifiesta que de acuerdo a su información, él -Juan Jiménez Mayor-, estaba a esa hora reunido con representantes del gobierno hondureño, con quienes pueden reunirse siempre en Tegucigalpa.

Además explica que la segunda reunión se fijó después de la junta del Consejo Permanente, pero Jiménez Mayor "decidió que era más importante un vuelo de regreso".



Sobre la desginación de Álvaro Colom, la nota describe que "tenía que ver con temas de fortalecimiento institucional y reforma electoral. Ese trabajo continuará siendo ejecutado por la Secretaría General de la Organización en tanto haya una decisión judicial sobre su actuación".

Respecto a los obstáculos mencionados por el exvocero de la Maccih, en el inciso cinco de su carta de renuncia, Almagro asegura que "esas acciones que Jiménez señala, son absolutamente superficiales y no constituyen una depuración como la que ameritaban los casos señalados", explica.

Sí hubo apoyo, dice Almagro

El exvocero de la Maccih argumentó que su salida después de dos años al frente del organismo fue producto de las diferencias con Almagro, sin embargo el representante de la OEA, manifiesta que "ahí estuvo".



"Cada vez que se pidió apoyo del SG ahí estuve, ya sea con un comunicado, con redes sociales o con la grabación de un video, estuvimos presentes".

Respecto a las quejas de Jiménez Mayor sobre la renovación del contrato de 10,000 dólares mensuales a Jacobo Domínguez, la misiva establece "que el traslado del señor Domínguez se hizo en base a un pedido que el propio Jiménez me realizara. No existían fundamentos para su despido y por lo tanto pasó a cumplir funciones en la sede sobre la base de contratos temporales de corto término. Si hubiera habido un sumario o una investigación administrativa que lo determinara el señor Domínguez, hubiera sido destituido, pero no lo había y yo no soy partidario de linchamientos de ninguna clase".

En las últimas líneas Almagro expresa que "seguiremos luchando" y anunció que la fiscal internacional, Ana María Calderón, será la vocera temporal de la Misión.

