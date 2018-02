Procurador de la Maccih, Julio Arbizú, también renuncia y hace fuerte crítica a Luis Almagro

Tegucigalpa, Honduras

El procurador de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Julio Arbizú, anunció su renuncia a ese organismo, a menos de 24 horas de la dimisión del vocero Juan Jiménez Mayor.



Al igual que Mayor, el funcionario deja el cargo por estar contra la actitud de Almagro respecto al trabajo que está realizando la Misión en Honduras.



Sin mencionar nombres, Arbizu manifestó a través de su cuenta de Twitter que lamenta que Almagro no los haya respaldado como órgano que investiga casos de corrupción en Honduras, poniendo en tela de juicio su desempeño por medio de una carta que presentó a Juan Orlando Hernández.

“Será necesario fortalecer el funcionamiento de la Maccih dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad por parte de la Secretaría General no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamiento de casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras”, expresó Almagro en el escrito.



A esas declaraciones del representante de la OEA, Arbizú respondió que: "Cuando emprendes una cruzada anticorrupción y te atacan los corruptos es comprensible. Cuando el que te ataca es quien debe respaldarte, es porque el río trae piedras. Y eso, más temprano que tarde, se va a saber. Honduras no merecía esto", en alusión a la salida de Jiménez Mayor de la Maccih.

Renuncia vocero Maccih

Jiménez Mayor lamentó en un comunicado -en el que confirma su renuncia- que Almagro se niega a recibirlo desde agosto el 2017 y que el pasado 30 de enero tampoco lo recibió cuando viajó exclusivamente a Washington para darle un informe del trabajo de la misión y de las amenazas que estaba recibiendo después de denunciar la "Red de Diputados".



Jiménez y el fiscal general, Oscar Chinchilla, anunciaron en rueda de prensa el 11 de diciembre que habían acusado a cinco diputados de haber recibido fondos del poder Ejecutivo para proyectos sociales pero que los desviaron a cuentas personales.



En su renuncia, Jiménez lamentó que el Congreso modificó el 18 de enero la ley del presupuesto "que señala que no procede la apertura de juicios" hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSE) concluya las auditorías de los fondos, por lo cual la justicia desistió del proceso contra los diputados.



Advirtió que el "sistema nacional anticorrupción no podrá funcionar si no se le dan las herramientas necesarias para cumplir su trabajo" en un "asunto de voluntad política".



La Macih fue creada en febrero del 2016 por Almagro a petición de Hernández para investigar casos de corrupción como el saqueo del Seguro Social.