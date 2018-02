Cancillería: Por cada dólar que da EEUU para combatir inseguridad, Honduras invierte cuatro

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de Honduras detalló este jueves que por cada dólar de cooperación que realiza Estados Unidos para combatir la inseguridad causada por la demanda de estupefacientes de la población norteamericana, el país invierte cuatro dólares para la lucha contra este fenómeno.

Esta reacción es hecha por la Secretaría de Relaciones Exteriores dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara que consideraría suspender la ayuda facilitada a los países que dejan circular droga hacia la nación norteamericana.

En esas mismas declaraciones Trump fue contundente al decir que Estados Unidos no era amigo Honduras, El Salvador, Guatemala y México, pues no han podido para la migración irregular.

"Estos países no son nuestros amigos, nosotros pensábamos que eran nuestros amigos. Les enviamos ayuda masiva. No mencionaré nombres ahora, pero vemos los números, vemos estos países a quienes les enviamos mucha ayuda y la migración y el trasiego de drogas se queda en el nuestro, así que no se ve que son nuestros amigos" dijo el mandatario norteamericano.

Y es que a través de Plan alianza para la Prosperidad para los países del Triángulo Norte, Estados Unidos facilita ayuda para reducir los fenómenos que influyen a la migración de centroamericanos.

En este sentido, Cancillería de Honduras indicó que los flujos migratorios en el año 2017 disminuyeron en un 30.8%.

"Las acciones del Gobierno de la República emprendidas en materia de prevención de la migración irregular, han resultado en que la cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, ha disminuido en 42%, en relación al año 2016", menciona el comunicado.

El documento especifica que Honduras y Estado Unidos han trabajado de la mano para contrarrestar los cárteles de las drogas y el narcotráfico y así evitar que estos estupefacientes ingresen al país, reduciendo en un 70 por ciento el tráfico.

"El Ministerio Público ha duplicado su personal de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico a un total de 80 funcionarios, y 100 fiscales, 50 de ellos en la División Anticorrupción", menciona el escrito, haciendo énfasis en el trabajo realizado contra el narcotráfico y corrupción.

Detalla que en los últimos años una 18 personas han sido extraditadas a Estados Unidos, como parte del acuerdo firmado por ambos países.



El documento enviado por Honduras expone los avances que ha tenido de forma propia en el tema de seguridad, mismos que también fueron puntualizados en el informe presentado al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos para solicitar la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de los 56,790 compatriotas.

Aquí el comunicado íntegro de Cancillería

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a la comunidad nacional e internacional informa lo siguiente: Que desde el año 2012, el Gobierno de la República de Honduras ha trabajado estrechamente con el Gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de contrarrestar los cárteles de las drogas y el narcotráfico.

Que por medio del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, se crearon los escudos aéreos, marítimos y terrestres con fuerzas binacionales y trinacionales de seguridad fronteriza, con el fin de evitar el ingreso de drogas al territorio hondureño, reduciendo las trazas de tráfico ilegal - aéreas y marítimas - en un 70%, Que el Ministerio Público de Honduras creó la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, con el fin de combatir eficazmente el narcotráfico en todas sus modalidades.

Que el Ministerio Público creó, con asistencia del Gobierno estadounidense, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dedicada a la investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social, logrando el arresto de unos 50 oficiales por delitos de corrupción.

Que desde el 2014, el Ministerio Público ha duplicado su personal de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico a un total de 80 funcionarios, y 100 fiscales, 50 de ellos en la División Anticorrupción, Que, el Gobierno de Honduras, en conjunto con los Estados Unidos, han apoyado más de 40 centros seguros para que la juventud participe en actividades recreativas y sirvan como plataformas para los jóvenes en situación de riesgo, capacitándoles para el trabajo, así como el apoyo al desarrollo de coaliciones comunitarias antidrogas como una medida de prevención del uso de drogas.

Que el Gobierno de Honduras ha culminado con el proceso de extradición de 18 personas a Estados Unidos hasta el momento, convirtiéndolo en el país en la región que ha logrado más extradiciones en tan corto plazo y detenido a múltiples traficantes de drogas de alto perfil, en colaboración con los esfuerzos estadounidenses.

Que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América, el Instituto Nacional de Migración de los Estados Unidos Mexicanos y la Red Consular hondureña acreditada en el exterior, reconocen que Honduras ha reportado una disminución significativa de flujos migratorios en el año 2017, de 30.8%.

Que las acciones del Gobierno de la República emprendidas en materia de prevención de la migración irregular, han resultado en que la cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, ha disminuido en 42%, en relación al año 2016.

Que Honduras es el país referente de la región en el establecimiento y puesta en funcionamiento de tres Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en los cuales se brinda un recibimiento digno y humanitario para los hondureños que retornan, asistiendo desde el año 2015 a 197,522 personas.

Que el Gobierno de Honduras ha lanzado amplias campañas de disuasión, por medio del sistema educativo público, con el fin de informar a los ciudadanos sobre los riesgos y peligros del viaje a la frontera de Estados Unidos, Que por medio de la inversión con recursos propios, la implementación de la Tasa de Seguridad, amplias reformas legales, y una más eficiente coordinación en el transcurso de los últimos ocho años, el Gobierno de Honduras ha logrado reducir la tasa de homicidios a 46.2.

Que por cada dólar de cooperación proveniente de Estados Unidos para combatir la inseguridad causada por la demanda y el consumo de estupefacientes por la población norteamericana, el Gobierno de Honduras invierte cuatro dólares para combatirlo.

Que indistintamente de la ajustada cooperación recibida por el Gobierno de Honduras para luchar contra las adversidades que enfrenta la región, se seguirá combatiendo, de manera autónoma, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo porque así conviene a los intereses del Estado de Honduras, y en especial, a su ciudadanía.

Que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación estrecha y sólida, en estos y otros aspectos. Seguiremos apoyando y fortaleciendo la relación bilateral entre ambas naciones, El Gobierno de Honduras, considera al Pueblo norteamericano un pueblo amigo, y expresa su continua y mejor disposición para trabajar en temas de interés mutuo, para el bienestar de ambos países.