Trump asegura que países de Triángulo Norte ya no son amigos de EEUU

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó esta semana que está dispuesto a parar la migración irregular de personas que vienen desde Honduras, El Salvador, Guatemala y México, países a los que dijo no considerar amigos.



Durante una conferencia de prensa, el mandatario señaló que "estos países no son amigos de Estados Unidos", al hacer referencia a la situación de inmigración ilegal y el trasiego de drogas.



"Queremos que esto pare, queremos una frontera fuerte, queremos que pare eso de capturar gente y luego dejarlos libre", agregó el gobernante del país norteamericano.



El republicano enfatizó que estos países no son amigos de los Estados Unidos y que podría optar a interrumpir la ayuda a los países que permiten la entrada de drogas a la Unión Americana. "Vamos a tomar acciones muy duras", apuntó.



"Estos países no son nuestros amigos, nosotros pensábamos que eran nuestros amigos. Les enviamos ayuda masiva. No mencionaré nombres ahora, pero vemos los números, vemos a estos países a quienes les enviamos mucha ayuda y la migración y el trasiego de droga se queda en el nuestro, así que ya no se ve que son nuestros amigos", dijo.

Las declaraciones de Trump fueron brindadas en momentos que el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, realiza una gira por países de América Latina.

Acuerdos y desacuerdos

Trump prometió durante su discurso sobre el estado de la Unión la semana pasada que extendería "una mano abierta" a los republicanos de su partido y la oposición demócrata en la búsqueda de un acuerdo de inmigración para regularizar a millones de indocumentados.



Pero su propuesta fue duramente atacada por los demócratas, y la "mano abierta" de Trump pronto movió un dedo acusador sobre lo que considera una falta de colaboración del partido opositor para reemplazar el programa Acción Diferida para la Infancia antes de que caduque definitivamente en marzo.



Gracias al DACA, aprobado en la era Obama, cientos de miles de jóvenes llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad recibieron un permiso temporal de residencia.



"Cualquier acuerdo sobre DACA que no incluya una FUERTE seguridad fronteriza y el MURO que se necesita desesperadamente es una pérdida total de tiempo", tuiteó el mandatario en alusión a su promesa de levantar una barrera en la frontera con México, que los demócratas rechazan.



"El 5 de marzo se acerca rápidamente y los demócratas parecen no preocuparse por el DACA. ¡Hagan un trato!", enfatizó, recordando la fecha de caducidad definitiva del programa.



Trump derogó el DACA en septiembre pasado y pasó la posta al Congreso, que, de no actuar, expondría a los "dreamers" a la deportación.



La solución para los "dreamers", como se conoce a los beneficiarios del DACA, sobrevuela el debate sobre el presupuesto para 2018, sin resolverse desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre pasado.



Cuatro veces se aprobaron leyes de financiación temporales, la última a fines de enero luego de que el gobierno debió cerrar por tres días por falta de fondos. Esto ocurre porque la oposición tiene una minoría de bloqueo en el Senado y la usa en cada fecha límite para tratar de obtener concesiones.



La próxima fecha límite es el jueves a la medianoche.



Pero el líder republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, ya dijo que aunque ambas partes están "progresando", será necesaria otra ley de gastos temporales para mantener las luces encendidas en Washington.

