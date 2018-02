Ley que regulará odio y discriminación en redes sociales inicia discusión en primer debate este martes en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional iniciará este martes la discusión en primer debate la ley para combatir las campañas y mensajes de odio y discriminación a través de redes sociales y páginas de Internet.



La iniciativa está orientada a proteger a las personas que por sus preferencias políticas, étnicas, religiosas, de género y orientación sexual, son víctimas de ataques, muchos de ellos de forma anónima.



Así lo informó hoy el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas, quien detalló que la iniciativa introducida el pleno por el diputado representante de Santa Bárbara, Marcos Paz Sabillón, se discutirá en primero y segundo debate esta semana.



Rivera Callejas considera que ese proyecto de ley ha sido satanizado en medios y redes sociales por lo que se debe aclarar que la libertad de expresión no se limita en lo más mínimo,



“Hay que saber diferenciar entre lo que es libertad de expresión y lo que es libertad de agresión; no puede ser que a través de redes sociales que una pareja de novio o una pareja de esposos que se han separado, venga el hombre y publique fotos intimas con su pareja y despotrique contra ella solamente por el hecho de ser mujer o que un jugador de fútbol de la raza de color falle un gol y le digan de todo en redes sociales por su color de piel, eso no es justo”, ejemplificó.



Lo mismo sucede con un pastor evangélico o un sacerdote por su creencia religiosa sea víctima de críticas por un sermón o algunas palabras que haya expresado y eso es lo que se pretende regular, al igual que el montón de cuentas falsas como lo que ocurrió el fin de semana cuando le clonaron la cuenta de Twitter a la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Heide B. Fulton y a él y el presidente Juan Orlando Hernández le atribuyeron que se había aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso es totalmente falso.



Reiteró que “hay que regular el odio, hay que regular la mentira en redes sociales, pero no regular las redes sociales y el mejor ejemplo es Alemania donde acaba de entrar en vigencia contra el odio en redes sociales y la primera persona sancionada fue la vicepresidenta del partido Alternativa para Alemania (AfD) Beatrix von Storch quien difamó a los musulmanes en ese país y fue sancionada su cuenta de Twitter.

¿Qué dice la Ley que busca regular las redes sociales?