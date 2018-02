Gerente de EEH: El software inCMS no está en operación

Unidad Investigativa El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras

El gerente de la Empresa Energía Honduras (EEH), German García, confirmó que ellos no están usando el Sistema de Gestión Comercial que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) le compró a Indra-Sasa en junio de 2013.

García fue muy claro al sostener que la estatal eléctrica y el proveedor son quienes deben poner en función el software del Sistema de Gestión Comercial inCMS y traspasárselo funcionando a EEH, pero eso no ha ocurrido.

Aquí un resumen de la amplia entrevista que García le concedió a EL HERALDO:

¿Como EEH están usando el sistema que la ENEE le compró a Indra?

El Sistema de Gestión Comercial (inCMS) sirve para todo el proceso de lectura, de facturación, de cobro, para el servicio al cliente, o sea que tiene la historia del comportamiento del abonado desde todas las perspectivas anteriores; es un almacenamiento histórico del proceso.

El sistema de gestión comercial moderno trae una conexión al sistema de gestión de la distribución; es decir se entera que este cliente pertenece a este circuito y así cuando al call center llama un cliente diciendo no tengo servicio, entonces vamos y miramos en el sistema de distribución y sabemos dónde está la persona y ya podemos mandar una cuadrilla, esto se llama un sistema integrado.

¿Funciona este sistema?

El contrato de prestación de servicio en una parte específica dice que la ENEE nos va a entregar el sistema inCMS funcionando, y que nosotros debemos usarlo.

Entonces fuimos a que nos lo entregaran, pero que sí, pero que no, pero no funciona. Entonces no sabemos si no funciona el sistema o no funciona por falta de datos. Lo cierto del caso es que no se ha puesto en operación.

En principio, y consta en las actas de Comité Técnico, nos dijeron háganle una inversión y préstennos para hacerle una inversión adicional y ponerlo a nivel y ponerlo en marcha. La ENEE nos dijo préstennos 570 mil dólares, eso se le entregó, pero nuevamente salió con lo mismo, no se pudo probar porque no habían datos. Entonces seguimos trabajando con la misma estructura.

570 mil dólares quitó prestado

la ENEE a EEH para poner

a funcionar el software,

pero salió con lo mismo.

¿Algún día será operable ese software?

Durante 15 meses en el proyecto creemos que hay suficiente información para probar nuevamente, entonces la ENEE y el supervisor están centrados y nos envían comunicaciones que tratemos de arrancar y probemos el sistema, estamos nosotros en función de las solicitudes tratando de hacer eso nuevamente, dada la evolución de los datos.

¿Además del sistema 390, qué otros módulos están usando ustedes?

Estamos utilizando la plataforma de Semeh, que se la vendieron a Interprise Consulting y ellos nos proveen el servicio, pero además nosotros hemos hecho desarrollo de una serie de módulos de atención al cliente, cobros, de cartera, de servicio, de campaña, de irregularidades, un poco de parches; pero es necesario, como se diagnosticó hace años, que haya un sistema moderno.

¿Qué tan efectivos son esos parches?

Todos esos parches no solo son un problema para nosotros desde el punto de vista de costos que lo son, el mayor problema es la calidad de servicio que se presta. En la oficina comercial hoy podríamos con un sistema moderno estar en línea con todo, pero no, nuestra gente se tiene que parar, tiene que hacer aquí, investigar allá, el documento no se puede asociar, todo eso representa un gran tiempo de atención al servicio. Con un sistema moderno esto se podría resolver al instante.

¿La ENEE presiona a EEH para que le valide un software que no funciona?

¿Me presionaron? Tenemos el compromiso contractual, en el contrato, en las especificaciones dice que nosotros debemos usar el Indra, pero no funciona. Tiene que funcionar antes de poderlo utilizar, eso es una responsabilidad, como le digo, es con la ENEE.

Nosotros no tenemos más que el compromiso de utilizarlo porque es tema contractual, puedo mostrar cartas que me envió el supervisor, señor usted no está usando el Indra, sí, pero es que no lo han entregado.

En el Comité Técnico, que es digamos el órgano que nos rige y nos vigila, se ha hablado en múltiples oportunidades de las necesidades que la ENEE nos entregue esto, sin embargo, entendemos que durante mucho tiempo no pudo implementarlo y no ha podido hacerlo debido a esa situación.

¿Al participar en la licitación no se percataron que este sistema no funcionaba?

Al participar en la oferta no se verificó cómo operaba el sistema comercial, para la oferta no, si nos dicen que debemos usar un sistema pensamos que funciona, pero no. Nosotros en el tiempo de alistamiento previo al inicio de operaciones si empezamos a ver que el sistema no estaba operando, pero no en el tiempo de alistamiento post firma del contrato.

¿Ustedes están claros que el responsable de poner a funcionar el software es Indra y la ENEE?

Con la inversión que ya hizo creo que no se requiere más costos en el sistema. Los costos que se requieren para que lo pongan a funcionar son los costos de la migración de datos.

El responsable de haber entregado el sistema comercial funcionando es la ENEE. Ellos nos han pedido que lo pongamos a funcionar, así que estamos trabajando y mirando ideas de cómo se pone en marcha.

¿O sea que ustedes al final validarán el inCMS?

Validar software, no sé de eso. Yo sé que la ENEE quedó de entregar el sistema inCMS y está haciendo esfuerzos para que entre en operaciones, pero validar compras no porque no tengo que ver en eso, lo que tengo es un contrato con un fideicomiso para la prestación de un servicio.

¿Si no les entregan el inCMS operando, EEH comprará otro sistema?

Este país requiere de un sistema moderno para la gestión comercial. Así que habría que comprarlo si no no funciona.

