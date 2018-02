Transporte ahora buscará buses y taxis “fantasmas” a nivel nacional

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

En la calle circulan cientos de buses y taxis con certificados “fantasmas”, porque legalmente no existen.

La mayoría de estos “cartones”, como le llaman los transportistas, solo fueron impresos en la desaparecida Dirección General de Transporte (DGT) y luego vendidos.



Estos documentos, que fueron entregados por las autoridades del Estado, porque hasta llevaban la firma de exdirectores de Transporte, ahora no tienen ninguna legalidad.



El problema es que en los archivos que dejó la DGT no existe un expediente de respaldo que garantice la existencia de esa unidad.



Roberto Zacapa, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), confirmó a EL HERALDO que “tenemos problemas”.



Para el caso, “en los operativos nos encontramos certificados que nos exhibe el concesionario y cuando eso lo queremos verificar con el expediente para revisar si fue emitido legalmente, aquí no hay nada”.



Eso es lo más grave, que hay concesiones en la calle otorgadas mediante certificados y no tienen un expediente porque nunca fue tramitado.



“Solo fueron impresos, firmados por directores del pasado y vendidos, porque no puede llamársele de otra manera”, señaló.



“Los certificados que no tienen un expedientes son ilegales y eso no tiene solución, ese certificado hay que decomisarlo y esa unidad tiene que ser sacada de circulación”, advirtió.

Ilegalidad

En otros casos es que faltan documentos o tienen acreditada otra unidad de transporte que ya no está operando y la que anda trabajando es otra.



A algunos les falta la revisión físico-mecánica, otros tienen documentos de terceros porque compraron el derecho y no han realizado el cambio de propietario.



Cuando el IHTT llegó a hacer un inventario de todo lo que tenía en trámite la desaparecida DGT, la mora era de 28,343 expedientes.



Los primeros que fueron evaluados y reunieron los requisitos para su renovación son 6,500 que comenzaron a ser entregados esta semana.

Es posible que la mitad de las 28,343 solicitudes en trámite que tenía la DGT ya han sido resueltas, porque cada concesionario tenía más de una solicitud en el mismo expediente.



“Ya estamos evacuando con esto la mora de la antigua Dirección General de Transporte”, afirmó Zacapa.

La revisión de las concesiones empezó con el censo nacional de transporte en el año 2017, donde se llegó a 35,000 unidades.



Las 35,000 que se censaron son las que podrán ser renovadas, el que no se censó es porque tiene un problema de legalidad.



Los dueños de unidades para lograr la renovación ahora tiene que pasar por al menos cuatro filtros.

El primero es el censo, luego la revisión legal, después pasa por la unidad de impresión y por último la firma del comisionado presidente del IHTT.



En el censo se quedaron muchos expedientes fuera y otros en el departamento legal, porque hay varios que no pueden ser tramitados.



Hasta el momento no se ha hecho el recuento, porque no hay registro exacto de ellos, solo andan circulando en las calles, por ello les llaman “fantasmas”.



Gerardo Aguilar, asesor del Consejo Nacional del Transporte (CNT), refirió que el IHTT está trabajando en establecer cuáles son las concesiones legales que existen en el país.



“Aquellos registros irregulares que no se pueden sustentar van a tener que desaparecer”, expresó.

Aguilar indicó que muchos de estos permisos se dieron a activistas políticos y estos se los vendían a los transportistas, la mayoría fueron en el transporte interurbano de todo el país.

