Mauricio Oliva será reelecto presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, está a pocas horas de ser reelecto en el cargo para otro período de cuatro años, salvo que a última hora los diputados de los partidos minoritarios con los cuales se ha negociado cambien de posición.

Según indagaciones de EL HERAlDO, Oliva tiene el visto bueno del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha decidido premiar su lealtad, sus reducidas aspiraciones presidenciales y su espíritu conciliador, mérito que deberá poner a prueba en este nuevo período ante una oposición cada vez fuerte y enérgica, aunque menor en número de diputados.

El Congreso Nacional se instalará el domingo en sesión preparatoria, como lo manda la Constitución, para elegir su junta directiva provisional que será ratificada y ampliada en la sesión del martes cuando este poder del Estado instale su primera legislatura del período 2018-2022.

Oliva tenía como rivales al interior de su partido a Reinaldo Sánchez, el más fuerte, y al secretario actual del Congreso, José Thomás Zambrano, pero al final renunciaron a sus pretensiones y terminaron comprometiendo su voto con el diputado sureño como una muestra de “unidad partidaria”, de acuerdo a las fuentes consultadas por este rotativo.

Las negociaciones

El haber obtenido 61 diputados se convirtió en un número favorable que le allanó el camino al Partido Nacional para negociar la continuidad del control del Congreso Nacional, como era el deseo de Hernández que promovió en su campaña la “raya continua”. La negociación la hizo con el líder del partido Alianza Patriótica Hondureña (Alianza), Romeo Vásquez Velásquez, institución que obtuvo sorpresivamente cuatro diputados con los cuales el Partido Nacional completa el número mágico de 65 para obtener la presidencia del Congreso.

A estos 65 votos hay que sumarle uno de la Democracia Cristiana, otro del Partido Anticorrupción (Pac) -controlado ahora por Marlene Alvarenga, enemiga política de Salvador Nasralla- y uno de Unificación Democrática (UD). Con ellos el partido de gobierno tiene garantizados 68 votos sin descartar que más de algún diputado liberal se sume a esta causa.

El líder de la oposición, Manuel Zelaya, fue invitado a dialogar el jueves por Oliva, pero al final no aceptó integrar la directiva.

Se supo que hay once diputados liberales que están en la línea contraria al excandidato presidencial Luis Zelaya, pero esta versión no fue confirmada. Sin embargo, todo el mundo sabe que hay un grupo que forma parte de una corriente de este partido que no comulga con el proyecto emprendido por el presidente del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL), Luis Zelaya.

Lo confirman

La presidencia del Congreso en manos de Oliva a partir de mañana fue confirmada a EL HERALDO por dos diputados nacionalistas de gran influencia en su partido: Antonio Rivera Callejas, vicepresidente de este poder del Estado, y Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central (CCPN).

Poder Según lo ha expresado el presidente Juan Orlando Hernández, controlar igualmente el Poder Legislativo le permitirá canalizar sin obstáculos los proyectos sociales, y otros, que provengan del Ejecutivo.



“Estamos listos. Tenemos 61 diputados, se ha platicado con UD, DC, Pac, Alianza Patriótica y algunos hermanos liberales para que nos acompañen en una planilla de integración”, afirmó Rivera Callejas. ¿Oliva será el presidente?, se le preguntó: “Sin lugar a dudas, es la persona más fuerte, ha hecho muy buena labor en estos cuatro años, ha habido mucha gobernabilidad. Él es la persona que tiene la mayor oportunidad de dirigir este poder del Estado”.

“Aquí es (cuestión) de números, nosotros tenemos 61, con cuatro más logramos 65”, expresó Rivera Callejas. Luego subrayó: Producto de las negociaciones “estarán en la junta directiva diputados de la UD, DC, Alianza Patriótica, Pac y si podemos diputados liberales y ojalá de Libre”. Reinaldo Sánchez, por su lado, expresó a EL HERALDO: “el próximo presidente del Congreso será del Partido Nacional y, lógicamente, será una junta directiva integrada, vamos muy bien con estos diálogos”.

Refiriéndose a Oliva, afirmó: “Encontrar una persona como él, con esa capacidad de diálogo, de integración, no será fácil, alguien que tenga el nivel de confianza no solamente de Juan Orlando Hernández sino de la bancada”. Oliva, con tono sonriente, se mostró agradecido: “Yo estoy listo para la trinchera que el partido me ponga, así de sencillo. Yo respeto la decisión de mi bancada y de las otras fuerzas políticas que nos van a acompañar”.

Las primeras luces

La primera luz que hizo pensar que los partidos DC, UD, Pac y Alianza Patriótica apoyarían las pretensiones del Partido Nacional para controlar el Congreso fue la reunión que sus líderes y diputados tuvieron con Juan Orlando Hernández a principios de la segunda semana de enero. Dos días después, Vásquez Velásquez y Mario Noé Villafranca (de UD) se reunieron con Nasralla y Luis Zelaya, pero la cita no tuvo éxito. Pesaron más las negociaciones con el Partido Nacional y seguramente la convicción ideológica porque sería inconcebible ver a un Vásquez Velásquez (principal protagonista de la crisis política de 2009), apoyando a Manuel Zelaya Rosales en el Congreso.

¿Qué pasó con la oposición?

EL HERALDO constató que los líderes de la oposición: los excandidatos presidenciales Luis Zelaya, del Partido Liberal, y Nasralla hicieron lo posible por convencer a Vásquez Velásquez para apoyar a Mauricio Villeda como presidente del Congreso, pero no lo lograron. Aparte de este primer tropiezo, Luis Zelaya no pudo encontrar eco en todos los diputados de su partido y al final los números no le alcanzaron a la oposición.

El expresidente Manuel Zelaya desde un principio se dio por derrotado en esta otra batalla.

