Omar Rivera : "Seguiré haciendo auditoría social en temas de seguridad y justicia"

Tegucigalpa, Honduras

El miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, consideró este sábado que no sería justo que todo este esfuerzo fuese echado a la basura.

"Dios va a protegerme, así que si algún depurado tiene planes de hacerme daño, no solamente se enfrentará a mí, también lo hará con el Señor", publicó a través de un comunicado previo a que la comisión concluirá sus funciones esta próxima semana.



Los miembros de Comisión Especial finalizarán su responsabilidad de velar por el comportamiento y gestión de cerca de 17 mil policías que forman parte de la institución.



La Comisión Especial fue nombrada el 12 de abril de 2016 por el presidente de la República, al amparo de un decreto de emergencia aprobado por unanimidad por las bancadas representadas en el Congreso Nacional.



Además de Rivera integran la instancia depuradora Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); y Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, quien la preside.



Y los asesores Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras; German Leitzelar Vidaurreta, exsecretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; y al pastor Jorge Machado, que tuvo que solicitar asilo político en los Estados Unidos de América luego de haber recibido un atentado en contra de su vida, la de su familia y sus escoltas.



Logros de la Comisión

"Si hace dos años hubieran dicho que 2,500 policías serían depurados a esta fecha y que se aprobaría una nueva Ley Orgánica y una nueva Ley de la Carrera Policial, no me lo hubiese creído", confiesa Omar Rivera.



El dirigente de la sociedad civil destaca la cancelación de miles de policías que no eran idóneos para continuar en el servicio policial y la remisión de centenares de expedientes al Ministerio Público (MP) de los que se tenía indicios que habían cometido delitos".



En el documento compartido el depurador reflexiona que "no sería justo que todo este esfuerzo fuese echado a la basura; debe procurarse preservar y darle continuidad a todo lo bueno que se hizo en estos dos últimos años, y esa tarea ahora recae en la recién nombrada cúpula policial y el ministro que elija el Presidente. Se sembró la semilla, ahora queda cuidar el arbolito".



Seguirá haciendo auditorías

Omar Rivera aseguró "voy a seguir haciendo auditoría social e incidencia política desde la sociedad civil en temas relacionados a seguridad y justicia, tal cual lo he venido realizando en la última década".



"Con más experiencia y conocimientos, pues me metí al intestino del sistema, ahora podré -seguramente- con mayor efectividad vigilar, presionar y colaborar para que el sistema funcione, para que institucionalidad del Estado responda a las demandas ciudadanas".



Finalmente, sobre las amenazas a muertes recibidas durante se desempeñó como miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Rivera, expresó que Dios va a protegerlo, "así que si algún depurado tiene planes de hacerme daño, no solamente se enfrentará a mí, también lo hará con el Señor".