Ramón Matta Waldurraga confirma que se declaró culpable en EEUU, como lo informó EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras

Luego que EL HERALDO revelara en exclusiva que el hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga se declaró culpable de dos delitos ligados al narcotráfico ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, este se pronunció inmediatamente a través de una carta abierta.

En el escrito, Matta Waldurraga aceptó que se declaró culpable ante un juez estadounidense por el delito de conspiración, hecho que aseguró, le fue señalado antes del 2012. A continuación la carta textual del hondureño.



Al pueblo hondureño deseo aclarar lo siguiente:

De manera voluntaria me apersone desde Colombia, país donde resido desde el 2014, en un vuelo comercial, portando mis documentos personales, como se puede verificar en los registros migratorios de Honduras y Colombia; al llamamiento que me hicieron las autoridades estadounidense y también a aclarar situación que trascendieron a nivel nacional e internacional, donde funcionario y medios aseguran de mala fe, apoyados en la mentira, que mi entrega fue después de la incautación de unos bienes, que pertenezco a un cartel y organizaciones, como también en mi supuesta participación en reuniones para la planificación en la muerte del señor Landaverde y del Zar antidrogas de Honduras, extremos totalmente falsos y que quedaron desvirtuados y aclarados aquí donde me encuentro ya que no corresponde a la verdad.

Es importante darle un término final a la persecución sistemática, a la incitación a la apología del odio en contra de mi familia, en especial a mis hermanas, nuestros hijos y demás familiares que han sufrido al venir a este mundo con el apellido Mata, ha sido un daño psicológico generado por los diferentes gobiernos de turno de este país; solo por ostentar dicho apellido. El daño se ha extendido a nuestros bienes, casi centenarios, solo por llevar este apellido.

Me he declarado culpable de conspiración, delito que no existe en Honduras y que es relevante para las autoridades de los Estados Unidos ante del año 2012, periodo en el que no existía la extradición para nacionales hondureños, he dado la cara y lo he hecho para poner fin a tantas especulaciones hechas en mi país en mi contra por atribuirme actos que nos son ciertos y que en este país neutral demostré lo contrario de dichas informaciones.

Me apersono sin tener orden de aprensión, sin haber sido solicitado en extradición, situación que no cabría, ya que la solicitud de los Estados Unidos obedece a hechos ocurridos antes del 2012, momento en el que no existía la extradición. No tengo afrentas con absolutamente nadie, no he llegado a acuerdos para obtener un beneficio sin fundamento, estoy bajo el sometimiento de la ley estadounidense, siempre dentro del marco de la legalidad que espero con certeza será aplicado a mi persona.

Es más importante el bienestar de mi familia, para la tranquilidad de ellos y darle un término a décadas de sistemática destrucción y bajo el estricto acogimiento a Dios, que es quien todo lo ve y todo lo sabe, espero una resolución justa apoyada en las verdades de los que la justicia debe nutrir.

Agradezco a ustedes su atención, a mi familia su apoyo, y agradezco ante todo a Dios por acompañarme y guardarme en estos difíciles momentos. Ramón Matta Waldurraga (Fin).



De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso EL HERALDO, Matta Waldurraga se declaró culpable el 7 de diciembre de 2017 de intento, conspiración y posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas (cocaína), a bordo de una aeronave.

Existe una orden de referencia en la que la declaración de culpabilidad fue aceptada tanto por la Fiscalía como por la Corte que lleva el caso. Esta orden fue firmada por Matta, su defensa, la fiscal y los representantes del juzgado.

Los documentos indican que tras varios meses de negociación con la fiscalía de Estados Unidos, el hondureño se declaró culpable de los cargos.

En ese sentido, la justicia estadounidense le confiscó a Matta 1,750,000 dólares, unos 41.3 millones de lempiras.

En este caso, el juez Kiyo A. Matsumoto aplicó esta medida en base a la disposición 853 del Código Penal de Estados Unidos.