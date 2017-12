Convocan a concurso público para directivos de la Didadpol

Tegucigalpa, Honduras

Siguiendo recomendaciones de Comisión Depuradora de la Policía, autoridades anunciaron este miécoles el inicio del concurso para optar a los puestos de subdirector, secretario general y los gerentes de investigación, servicios legales y administrativo financiero de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).

El año pasado, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Policía Nacional, dispuso en la misma, el cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp).

Ese mismo año se inició el proceso para la instauración de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), entidad que estará a cargo de certificar la idoneidad de los miembros de la carrera policial e investigará las faltas muy graves y graves en que incurran los que conforman la entidad.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial, informó sobre la convocatoria para optar por oposición mediante concurso público al cargo de Director de la Didadpol.

“Esperamos que antes de mediados del mes de enero podamos remitirle al Presidente una nómina de candidatos a director y subdirector de la Didadpol; los propuestos surgirán del concurso que está en ciernes” reveló.

Así mismo anunció que “además de escoger la lista de sugeridos para dirigir la Didadpol, se seleccionará a cuatro funcionarios más, siendo estos un Secretario General, un Gerente de la Sección de Investigación, un Gerente de la Sección de Servicios Legales y un Gerente de la Sección Administrativa Financiera”.



“Los requisitos personales para optar al concurso público y demás aspectos inherentes a la descripción de los cargos, están especificados en la página web de la Secretaría de Seguridad (www.seguridad.gob.hn); según lo acordado, la fecha límite para la recepción electrónica de las carpetas de postulación es el 5 de enero de 2018” expresó.

Finalmente, Omar Rivera, manifestó que “con la puesta en marcha de la Didadpol, se le dará continuidad a la labor de la Comisión, especialmente en garantizar una permanente evaluación la idoneidad y confianza de los integrantes de los diferentes organismos policiales y dependencias ministeriales; del mismo modo, se implantará una nueva cultura de que ‘quien la hace la paga’, revirtiendo esa impunidad que por años cobijó a los policías corruptos y criminales”.

Perfil del cargo de director

1) Ser hondureño por nacimiento, mayor de treinta y cinco (35) años.

2) Abogado con experiencia profesional de más diez (10) años, en el área de derecho administrativo, derecho laboral o derecho penal, así como los conocimientos amplios en derechos humanos.

3) No poseer antecedentes penales.

4) De reconocida honorabilidad.

5) Estar en pleno goce de sus derechos civiles.

6) Aprobar todas las pruebas de evaluación de confianza.

7) No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente de la República, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Director General de la Policía Nacional, Sub Director General de la Policía Nacional, Inspector General y Directores de la Policía Nacional.

Etapas del concurso

Concluida la recepción electrónica de carpetas de postulación, verificada la información y subsanada la misma, el proceso de selección se desarrollará en las siguientes etapas:



1) Análisis Curricular y de antecedentes de conducta laboral y personal.

2) Examen de conocimientos escrito y oral.

3) Pruebas de confianza.

¿Qué es la Didadpol?

Según las disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Didadpol, es la dependencia desconcentrada de la Secretaría de Seguridad con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, a cargo de investigar las faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de la Secretaría y de la carrera policial.



Tiene autoridad y estructura nacional para realizar las investigaciones en materias de su competencia; y para su eficaz desempeño puede establecer las oficinas regionales o departamentales, según las necesidades.



Sin perjuicio de estas acciones administrativas, si con tal motivo las conductas pudiesen ser constitutivas de delito, debe dar cuenta de inmediato al Ministerio Público (MP) y/o al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para los efectos legales correspondientes.

