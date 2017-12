Juan Orlando se quiebra al dedicar palabras a su hermana Hilda Hernández: "Gracias Hilda, gracias por todo lo que hiciste"

Tegucigalpa, Honduras

Un Juan Orlando destrozado por la muerte de su hermana Hilda Hernández apareció este lunes con un micrófono en mano dedicando palabras a ese ser amado que perdió el sábado en un accidente aéreo.



"Ella a pesar de tener tantas ocupaciones nunca olvidaba a sus sobrinos, a sus hijos, a todos nosotros", dijo el mandatario con profunda tristeza durante la misa celebrada en la Basílica Menor de Suyapa.



Durante su comparecencia junto a su esposa Ana García recordó que "en más de alguna ocasión me decía: Muchacho, hoy estás cumpliendo años".



El mandatario hondureño recordó a su hermana como una mujer fuerte e incansable que siempre veía por el bienestar de los demás.



"Le doy gracias a Dios por haberme dado esa hermana, un ser humano incansable", dijo el presidente hondureño.



Además la describió como "una guerrera, de mucho temple" pues "la vida que llevó le dio muchos retos y se formó su carácter pero abría su corazón a los demás y hacía las cosas en las que creía".



De igual forma, el gobernante prometió a Hilda "no te vamos a defraudar, hoy la familia estamos golpeados, pero también tenemos que honrar a Hilda".



"Yo no sabía que ella le había dicho a Ana que teníamos que pasar juntos la Navidad", contó mientras su vos se quebraba y su esposa lo consolaba frente a cientos de personas que llegaron al la Basílica menor para dar el último adiós a la funcionaria nacionalista.



"De repente uno por andar en su afán por las responsabilidades se olvida de estar cerca de los padre y los hermanos", lamentó.



Hernández agradeció a las decenas de personas que vinieron desde su natal Lempira a despedirse de su hermana.



"Hay gente que me decía que vinieron de lejos a despedirse de ella y quiero darles las gracias", manifestó.



"Hacíamos cuenta, con mi madre, que hace 23 años por estas fechas también perdimos a mi padre", relató.



"Mama, Hilda fue una extensión suya, le gusta atender a la gente, dando palabra, orando por ellas y también madre, que eso la haga sentir reconfortada, yo sé que no es fácil", le dijo a su madre Elvira Alvarado.



De igual forma destacó que "estos son días de reflexión y que debemos abrazarnos todos". "La vida es así... se va en segundos".



"Gracias Hilda, gracias por todo lo que hiciste y espero que estés viendo desde el cielo por todos nosotros", finalizó.

Hilda Hernández, murió el sábado en un accidente al estrellarse el helicóptero militar en el que viajaba cerca de Tegucigalpa. Junto a ella murieron cinco personas más.





Primera Dama, Ana García, rompe en llanto al recordar a Hilda Hernández