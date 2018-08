¿Cuál fue el último deseo de John McCain antes de morir?

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Pocos días antes su muerte el senador estadounidense, John McCain, pidió a sus familiares que el presidente Donald Trump no asistiera a su funeral.



La mayoría de las personas saben que el senador y el presidente no tenían la mejor relación. Según el diario The New York Time, estaría previsto que quien tome su lugar sea el vicepresidente Mike Pence.



El senador también solicitó que su funeral se llevara a cabo en la Catedral Nacional de Washington y que los expresidentes Barack Obama y George W. Bush pronunciaran discursos.



McCain murió el 25 de agosto de un agresivo cáncer cerebral que le fue diagnosticado el año pasado. Un día antes de su muerte el senador suspendió su tratamiento de cáncer.



"Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico", señaló la familia en un comunicado la semana pasada.



El viernes próximo, el féretro de McCain será expuesto en el capitolio antes de su entierro en la Academia Naval de Annapolis.

