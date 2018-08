Así reaccionan los personajes ante la muerte del senador Jonh MacCain

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La muerte del senador republicano Jonh MacCain ha causado consteración entre varios personajes de la política estadounidense y extranjera.

Desde presidentes hasta empresarios, todos lamentan el anuncio de su fallecimiento este sábado, a causa de cáncer cerebral.

Su despacho indicó que "el senador John Sidney McCain III murió a las 4:28 pm del 25 de agosto de 2018. A su muerte estuvieron junto al senador su esposa Cindy y su familia", señaló su oficina en un comunicado, que agregó que "sirvió lealmente a Estados Unidos durante 60 años".

Y así reaccionaron algunos personajes a través de las redes sociales:

John McCain was an American hero, a man of decency and honor and a friend of mine. He will be missed not just in the U.S. Senate but by all Americans who respect integrity and independence. Jane and I send our deepest condolences to his family.